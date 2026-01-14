Trump'ın testosteron seviyesiyle de övündüler

Bir podcast yayınında, Dr. Mehmet Öz’ün "70 yaş üstünde gördüğüm en yükseği" diyerek yorumladığı Trump'ın testosteron seviyesiyle de övündüler. Yayının konuğu olan ABD Sağlık Bakanı Kennedy, o tahlil sonuçlarını 'mutlulukla' anlattı. Yıllar önce Türkiye'de de el değiştirmesiyle gündem olan “testosteron tacı” akıllara geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'fast food' bağımlılığı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları artık tüm dünyada bilinirken ellerinin üzerinde oluşan morlukların damar tıkanıklığını önlemek için tavsiye edilenin üzerinde kan sulandırıcı kullanmasından kaynaklı olduğu kendi itirafıyla ortaya çıkmıştı.

Sağlıksız yaşam tarzıyla yeniden eleştirilerin hedefinde olan Donald Trump'ın tahlil sonuçları da ortaya çıktı. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. o sonuçları katıldığı bir yayında duyururken, sonuçları yorumlayan Türk asıllı Dr. Mehmet Öz'ün, Trump'ın testosteron seviyesi için yaptığı yorumu da aktardı.

Bakan Kennedy, Mehmet Öz’ün Trump’ın tahlil sonuçlarına baktığında "70 yaş üstü bir kişide gördüğüm en yüksek testosteron seviyesine sahip" dediğini açıkladı. Kennedy, “İnanılmaz bir sağlığı var. Başkanın bunu açıklamamdan mutlu olacağını biliyorum” diyerek güldü.

Sunucunun Kennedy'nin sözlerine önce şaşırıp sonra kahkaha atması büyük ses getirdi.

Kennedy aynı yayında Trump'ın beslenme düzenini de sert ifadelerle eleştirirken başkanın fast food ve işlenmiş gıdalara eğilimli olduğunu, bunun sağlık açısından riskli bir tablo oluşturduğunu savundu. Ancak Kennedy, buna rağmen Trump'ın fiziksel dayanıklılığından övgüyle bahsetti.

Trump'ın yaşı ve sağlık tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde, sosyal medyada da "dayanıklılık" vurgusuyla geniş yankı buldu

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

