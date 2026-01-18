ABD Merkez Komutanlığı: El Kaide bağlantılı üst düzey isim öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM); 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen operasyonla, El Kaide üyesi üst düzey bir liderin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu isim; 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir Amerikalı tercümanın hayatını kaybettiği saldırıdan sorumlu olan, deneyimli terörist lider Bilal Hasan el-Casim.

Son Dakika | ABD'den Suriye'ye 'Saldırıları durdurun' çağrısı

"PUSUDAN SORUMLU IŞİD MİLİTANIYLA DOĞRUDAN BAĞLANTILI"

El-Casim'in, 13 Aralık'taki pusudan sorumlu IŞİD militanıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Ayrıca el-Casim'in, geçen ay Suriye'nin Palmira kentinde Amerikalı ve Suriyeli personelin öldüğü ve yaralandığı saldırının failleriyle de bağlantısı bulunduğu kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Üç Amerikalının ölümüyle bağlantılı bir teröristin etkisiz hale getirilmesi, kuvvetlerimize saldıranları takip etme kararlılığımızın açık bir göstergesidir." açıklamasını yaptı.

Cooper, "Amerikan vatandaşlarına ve askerlerimize saldırı düzenleyen, planlayan ya da bunlara ilham verenler için güvenli bir yer yok. Sizi bulacağız." ifadelerini kullandı.

"GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI"

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada,13 Aralık'taki saldırıya yanıt olarak Suriye genelinde geniş çaplı operasyonlar başlatıldığını duyuruldu.

"Hawkeye Strike" adı verilen operasyonda; ABD ve müttefik güçlerin, 200’den fazla hassas mühimmat kullanarak 100’ün üzerinde IŞİD altyapısı ve silah deposunu hedef aldığı bildirildi.