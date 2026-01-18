ABD Irak'taki üs bölgesinden çekildi: Suriye'de operasyon yaptı

ABD Irak'taki üs bölgesinden çekildi: Suriye'de operasyon yaptı
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD, Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından Suriye'de düzenlediği operasyonla El Kaide ile ilişkili Bilal Hasan el-Casim isimli teröristi etkisiz hale getirdi. El-Casim, terör örgütü IŞİD ile olan bağlantsının yanı sıra Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumluydu.

ABD ve koalisyon güçleri, Ayn el-Esad Hava Üssü'nden çekildi. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin üsten çekilmesinin ardından ordunun üssün yönetimini devraldığı belirtildi.

Üsteki görev ve sorumlulukların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah tarafından dağıtımını denetlediğini bildirildi.

IŞİD BAĞLANTILI EL KAİDE ÜYESİ TERÖRİST SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından Suriye'den bir operasyon haberi geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen saldırıda 13 Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumlu olduğu kaydedilen ve IŞİD'li bir teröristle doğrudan bağlantısı bulunan El Kaide ile ilişkili Bilal Hasan el-Casim’in öldürüldüğü bildirildi.

Son Dakika | ABD'den Suriye'ye 'Saldırıları durdurun' çağrısıSon Dakika | ABD'den Suriye'ye 'Saldırıları durdurun' çağrısı

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ise açıklamasında, “3 ABD'linin ölümüne yol açan bir teröristin ölümü, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

