ABD güçleri petrol tankerine el koydu

ABD güçleri petrol tankerine el koydu
Yayınlanma:
ABD, Karayipler'deki karantina kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine el koydu.

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonun Karayipler'deki karantina kararının ihlal edildiği gerekçesiyle düzenlendiği belirtildi.

abd-gucleri-hint-okyanusunda-petrol-tan-1159378-344268.jpg

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada; ABD askeri güçlerinin, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler'de ilan ettiği karantinayı ihlal eden "Aquila II" gemisine, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında müdahalede bulunduğu belirtildi.

abd-gucleri-hint-okyanusunda-petrol-tan-1159377-344268.jpg

"GEMİNİN KONTROLÜ SAĞLANDI"

Açıklamada, ABD güçlerinin Karayipler'den kaçan gemiyi Hint Okyanusu'na kadar izlediği ve burada yapılan operasyonla geminin kontrolünün ele geçirildiği ifade edildi.

Ayrıca ABD güçlerinin karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık vereceği belirtilirken, yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçamayacağı vurgulandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Dünya
Nipah virüsü can aldı, Hindistan'dan sonra Bangladeş'te ortaya çıktı
Nipah virüsü can aldı, Hindistan'dan sonra Bangladeş'te ortaya çıktı
Facebook’un sahibi cep telefonlarının kalkacağı tarihi açıkladı
Facebook’un sahibi cep telefonlarının kalkacağı tarihi açıkladı