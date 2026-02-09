ABD güçleri petrol tankerine el koydu

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonun Karayipler'deki karantina kararının ihlal edildiği gerekçesiyle düzenlendiği belirtildi.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada; ABD askeri güçlerinin, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler'de ilan ettiği karantinayı ihlal eden "Aquila II" gemisine, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında müdahalede bulunduğu belirtildi.

"GEMİNİN KONTROLÜ SAĞLANDI"

Açıklamada, ABD güçlerinin Karayipler'den kaçan gemiyi Hint Okyanusu'na kadar izlediği ve burada yapılan operasyonla geminin kontrolünün ele geçirildiği ifade edildi.

Ayrıca ABD güçlerinin karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık vereceği belirtilirken, yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçamayacağı vurgulandı. (DHA)