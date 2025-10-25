83 yaşında 4’üncü kez aday: Fildişi Sahili'nde halk sandık başında

Fildişi Sahili’nde 8,7 milyon seçmen sandık başına gitti. 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara’nın dördüncü kez aday olduğu seçimlerde güvenlik için 44 bin polis ve asker görev yapıyor.

Fildişi Sahili’nde halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’de sona erecek.

Yaklaşık 8,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçim güvenliği için 44 bin polis ve asker görevlendirildi. Ülke genelinde ve yurt dışında 25 bin 678 sandık kuruldu. Ayrıca yurt dışındaki 120 bin civarında vatandaşın da oy kullanması bekleniyor.

Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo’nun eski eşi Simone Ehivet, Barış için Siyasi Ortaklar Grubu (GP-Paix) adayı Henriette Lagou, Kongre Demokratik Partisi (CODE) adayı Jean-Louis Billon ve siyasetçi Ahoua Don Mello yarışıyor.

83 YAŞINDA, 4’ÜNCÜ KEZ ADAY

İlk kez 2010’da göreve gelen 83 yaşındaki Ouattara’nın dördüncü kez aday olması, muhalefet cephesinde tepkilere neden oldu.

Ouattara’nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı gerekçesiyle yarış dışı kalırken; eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ile eski Spor Bakanı Charles Ble Goude, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları nedeniyle aday olamadı.

Muhalefet, seçimde öne çıkan isimlerin adaylıklarının çeşitli gerekçelerle reddedilmesini, Ouattara’nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakma girişimi olarak yorumluyor.

Ouattara, 2020 seçimlerinde oyların yüzde 94,2’sini alarak üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.

