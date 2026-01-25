40 kişinin öldüğü faciada verilen karar kriz yarattı! İtalya büyükelçisini geri çağırdı
İsviçre Alpleri'nde bulunan Crans-Montana Kayak Merkezi'nde, yılbaşı gecesi çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Faciayla ilgili soruşturmada işletme sahibinin serbest bırakılmasına karşı İtalya, İsviçre Büyükelçisi'ni geri çağırdı.
FACİAYLA İLGİLİ VERİLEN KARARA İTALYA'NIN TEPKİSİ SERT OLDU
İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ederken, işletme sahibi Fransız asıllı Moretti çiftinden 9 Ocak tarihinde gözaltına alınan Jacques Moretti, cuma günü kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkeme, Moretti'nin kefalet şartlarının 200 bin İsviçre frangı ödeme ve her gün polise bildirimde bulunacak şekilde adli kontrol şartı içerdiğini bildirdi.
İSVİRÇE BÜYÜKELÇİSİ ROMA'YA ÇAĞRILDI
Moretti'nin yurt dışına kaçma ihtimalinin olduğunu vurgulayan İtalya Başbakanı Girogia Meloni, tüm risklere rağmen mahkemenin bu yönde bir karar aldığını kaydetti.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile birlikte, İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'ya; Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal iletişime geçmesi talimatını veren Başbakan, atılacak sonraki adımların belirlenmesi için Büyükelçi'nin başkent Roma'ya geri çağrıldığını aktardı.
Insieme al Ministro degli Esteri @Antonio_Tajani abbiamo dato istruzione all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 24, 2026