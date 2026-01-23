40 kişi ölmüştü: İsviçre’deki tahliyeye Meloni'den sert tepki

40 kişi ölmüştü: İsviçre’deki tahliyeye Meloni'den sert tepki
Yayınlanma:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsviçre'de 40 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada restoran sahibinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni; İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi 40 kişinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Serbest bırakma kararının ölenlerin anısına hakaret olduğunu vurgulayan Meloni, "İtalyan Hükümeti, yaşananlarla ilgili olarak İsviçre makamlarından hesap soracaktır" dedi.

FACİA İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN KARAR

İsviçre Alpleri'nde bulunan Crans-Montana Kayak Merkezi'nde, yılbaşı gecesi meydana gelen ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir karar verildi.

"İhmal sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" ve "güvenlik protokollerini ihlal etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan Le Constellation isimli mekanın sahibi Jacques Moretti serbest bırakıldı.

thumbs-b-c-76c1a00df3b304fecf7f698e3a1c1aa2.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandıİsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı

"İSVİÇRE MAKAMLARINDAN HESAP SORACAĞIZ"

Moretti'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sert tepki gösterdi.

"Crans-Montana’daki Le Constellation adlı mekanın sahibi Jacques Moretti’nin tahliye edildiği haberi karşısında öfke doluyum" diyen Meloni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Bunu, yılbaşı felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına bir hakaret ve sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşayan ailelerine yapılmış bir aşağılama olarak görüyorum. İtalyan Hükümeti, yaşananlarla ilgili olarak İsviçre makamlarından hesap soracaktır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Dünya
“Harry fırtınası” İtalya’yı vurdu: Faturası ağır oldu
“Harry fırtınası” İtalya’yı vurdu: Faturası ağır oldu
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı: Önce Amerika
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı: Önce Amerika