40 kişi ölmüştü: İsviçre’deki tahliyeye Meloni'den sert tepki

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni; İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi 40 kişinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Serbest bırakma kararının ölenlerin anısına hakaret olduğunu vurgulayan Meloni, "İtalyan Hükümeti, yaşananlarla ilgili olarak İsviçre makamlarından hesap soracaktır" dedi.

FACİA İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN KARAR

İsviçre Alpleri'nde bulunan Crans-Montana Kayak Merkezi'nde, yılbaşı gecesi meydana gelen ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir karar verildi.

"İhmal sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" ve "güvenlik protokollerini ihlal etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan Le Constellation isimli mekanın sahibi Jacques Moretti serbest bırakıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı

"İSVİÇRE MAKAMLARINDAN HESAP SORACAĞIZ"

Moretti'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sert tepki gösterdi.

"Crans-Montana’daki Le Constellation adlı mekanın sahibi Jacques Moretti’nin tahliye edildiği haberi karşısında öfke doluyum" diyen Meloni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Bunu, yılbaşı felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına bir hakaret ve sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşayan ailelerine yapılmış bir aşağılama olarak görüyorum. İtalyan Hükümeti, yaşananlarla ilgili olarak İsviçre makamlarından hesap soracaktır."