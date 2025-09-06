2 milyon 380 bin Filistinli çocuğun yaşam hakkı için küresel çağrı

Yayınlanma:
Uluslararası Af Örgütü, Filistinli çocukların karşı karşıya olduğu hayati tehlikelere dikkat çekmek için küresel bir kampanya başlattı. 2 milyon 380 bin çocuğun yaşam hakkının korunması için acil çağrı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan 2 milyon 380 bin çocuğun yaşam hakkına dikkat çekmek için "Çocuklar Yaşasın" isimli kampanyasıyla dünya kamuoyuna acil çağrıda bulundu.

Kampanya, hayatını kaybeden Filistinli çocukların hatırasını yaşatmayı ve hayatta kalanların birer istatistik olmaktan çıkarılmasını amaçlıyor. Katılımcılar, internet adresinden kayıt yaptırarak, bir Filistinli çocuğun ismini ve yaşını üstleniyor; bu isimleri sokaklarda, topluluklarda ve dijital ortamda paylaşarak onların güvenli, özgür ve onurlu bir yaşam hakkı için ses yükseltiyor.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Af Örgütü, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin altını çizerek taleplerini şöyle sıraladı:

"Filistinli çocukların öldürülmesine ve aç bırakılmasına son verilmesi, Gazze ablukasının kaldırılması ve İsrail’in yasadışı işgalinin sona ermesi."

af-orgutu.jpg

Örgüt ayrıca, uluslararası insancıl hukuk uyarınca çocukların savaş koşullarında dahi mutlak koruma altında olduğuna dikkat çekti.

Kampanya, 18 Eylül 2025’te dolacak BM Genel Kurulu'nun İsrail'e işgali sona erdirmesi için verdiği süreden önce dünya liderlerini harekete geçmeye çağırıyor. Bu tarihe kadar küresel ölçekte protestolar ve etkinlikler düzenlenerek "Filistinli çocuklar yaşasın" talebi dile getirilecek.

