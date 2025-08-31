11 bin kişi Gazze için yürüdü

11 bin kişi Gazze için yürüdü
Almanya’nın Frankfurt kentinde Filistin’e destek amacıyla, "United 4 Gaza – Soykırımı Durdurun" sloganıyla yapılan yürüyüşe yaklaşık 11 bin kişi katıldı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde Filistin’e destek amacıyla gösteri düzenlendi. Organizatörler 5 bin kişinin katılımını beklediklerini açıklarken, polis sayıyı 11 bin olarak duyurdu.

Frankfurt Belediyesi’nin gösteriyi "potansiyel antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasakladığı, ancak mahkemenin, ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğunu belirterek yürüyüşe izin verdiği belirtildi.

3838aeba-a43a-4cc1-af72-244758f1a36b-w.jpg

BAYRAKLARA EL KONULDU

Gösteri büyük ölçüde olaysız geçerken, maske yasağını ihlal edenler hakkında işlem yapıldı, bazı yasaklı sembollere ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen bayraklara el konuldu.

Polis ayrıca bir konuşmacının, Holokost’u ve Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısını küçümseyen ifadeler kullandığını belirterek gözaltına alındığını açıkladı.

b0d6bd9c-6257-428d-9230-f179e041b3f9-w.jpg​​​​​​​

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Frankfurt Emniyet Müdürü Stefan Müller, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığını vurgulayarak, "Antisemitizme ya da nefrete karşı sıfır tolerans göstereceğiz" dedi.

Yürüyüş sırasında Berliner Caddesi başta olmak üzere birçok yol trafiğe kapatıldı. Katılımcılar "Filistin’e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Filistin özgür olacak", "Çocuklar ölmesin" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sert şekilde eleştirilirken, uluslararası topluma saldırıların durdurulması ve Filistin topraklarındaki işgalin son bulması çağrısı yapıldı.

15014d0e-61aa-45d8-9db5-0174b91a2a90-w.jpg

ca9fbf07-da10-4cb8-b52c-0e639f94e4dd-w.jpg

4500adf7-6dd5-404f-8505-a3054905db11-w.jpg

