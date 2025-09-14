100 yaşını geçenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Japonya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Japonya’da 100 yaş ve üzeri kişi sayısı eylül itibarıyla 99 bin 763 oldu ve yeni bir rekor kırdı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu yüzde 88 ile kadınlar oluşturuyor.

Ülke aynı zamanda en hızlı yaşlanan toplumlar arasında yer alıyor. Japonya’daki en yaşlı kişi, Nara şehrinin bir banliyösü olan Yamatokoriyama’dan 114 yaşındaki Shigeko Kagawa. En yaşlı erkek ise 111 yaşındaki Kiyotaka Mizuno.

SAĞLIK BAKANI TEBRİK ETTİ

Sağlık Bakanı Takamaro Fukoka, 87 bin 784 kadın ve 11 bin 979 erkek yüz yaş ve üzeri kişiyi uzun ömürleri dolayısıyla tebrik ederek, "Toplumun gelişimine yıllarca yaptıkları katkılar için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bu rakamlar, Japonya’nın her yıl 15 Eylül’de kutlanan Yaşlılar Günü öncesinde paylaşıldı. Bu ulusal tatilde yeni yüz yaşını dolduran kişiler başbakandan tebrik mektubu ve gümüş kupa alıyor. Bu yıl, 52 bin 310 kişi bu kutlamaya hak kazandı.