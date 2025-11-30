1 Kasım'da açıldı: Dünyanın dört bir yanından akın akın geliyorlar

Büyük Mısır Müzesi, 1 Kasım’daki açılışının ardından dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan ve antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor.

1 Kasım'da açılan Büyük Mısır Müzesi, ülkenin turizm endüstrisini ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

aa-20251130-39849926-39849901-antik-caga-isik-tutan-buyuk-misir-muzesi-ziyaretci-akinina-ugruyor-11zon.jpg

Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke bulduKaramanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu

50 BİNDEN FAZLA ESER

490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden olan ve üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak da anılan müze, 50 binden fazla eseri ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

Ziyaretçileri ana girişte 11 metreden uzun 2. Ramses heykelinin karşıladığı müzede, 12 ana sergi salonu bulunuyor.

aa-20251130-39849926-39849913-antik-caga-isik-tutan-buyuk-misir-muzesi-ziyaretci-akinina-ugruyor-11zon.jpg

Müze, dijital altyapı ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere eserlerin binlerce yıl önceki halini görme imkanı da sağlıyor.

Müze, dünyanın farklı noktalarından ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kaynak:AA

