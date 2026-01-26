NASA 4 kişilik ekibi Ay’a gönderiyor: Ayak basmayacaklar

NASA 4 kişilik ekibi Ay’a gönderiyor: Ayak basmayacaklar
Yayınlanma:
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yıl sonra ilk mürettebatlı Ay uçuşuna hazırlanırken en güçlü roketi SLS’yi tanıtacak. Mürettebat, Ay’a inmeyecek ancak yörüngede uçacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın derin uzay görevleri için geliştirdiği SLS roketi ile Orion mürettebat kapsülü, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan Araç Montaj Binası’ndan (VAB) fırlatma rampasına taşınacak. Yaklaşık 6 kilometrelik bu sevkiyat, yaklaşan Artemis II görevinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek.

ARTEMİS II’DE GERİ SAYIM

En erken 6 Şubat’ta fırlatılması planlanan Artemis II göreviyle astronotlar, Ay yörüngesinde yaklaşık 685 bin millik (yaklaşık 1,1 milyon kilometrelik) bir uçuş yapacak. Görevin yaklaşık 10 günün ardından Dünya’ya dönüşle tamamlanması bekleniyor.

ASTRONOT TAŞIYAN İLK GÖREV OLACAK

Artemis II, SLS roketinin ikinci test uçuşu olmasının yanı sıra, astronot taşıyan ilk görev olacak. Dört kişilik ekip, görev boyunca Orion kapsülünde kalarak yaşam destek, iletişim ve navigasyon sistemlerini kapsamlı biçimde test edecek.

Uzayda 9 ay geçiren NASA astronotları Florida'ya döndüler ve ilk karşılaştıkları yunuslar olduUzayda 9 ay geçiren NASA astronotları Florida'ya döndüler ve ilk karşılaştıkları yunuslar oldu

AY ÇEVRESİNDE İLK MÜRETTABLI UÇUŞ

Görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch’un yanı sıra Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen yer alacak. Mürettebat Ay yüzeyine iniş yapmayacak ancak 1972’deki Apollo 17’den bu yana Ay’ın çevresinde uçacak ilk insanlar olacak.

NASA yetkilileri, Artemis II’nin Ay’a insan indirmeyi hedefleyen Artemis III görevi için kritik bir aşama olduğuna dikkat çekiyor. Bu uçuşun, gelecekteki Ay ve Mars keşiflerine yönelik önemli veriler sağlayacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

