Yılbaşında nereye gidilir? 2026 için en popüler rotalar

Yılbaşı yaklaşırken tatil planları da şekillenmeye başladı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı seçenekler arayan tatilciler için popüler rotalar öne çıkıyor.

Peki, yılbaşında nereye gidilir? İşte en çok tercih edilen destinasyonlar:

İSTANBUL: IŞIL IŞIL SOKAKLAR VE BÜYÜK KUTLAMALAR

Yeni yıla İstanbul’da girmek, Boğaziçi manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Taksim Meydanı ve Sultanahmet çevresinde düzenlenen ışık şovları ve konserler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

KAPADOKYA: BALONLAR VE MASALSI ATMOSFER

Kapadokya, yılbaşında farklı bir deneyim arayanlar için ideal. Sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükselirken eşsiz peri bacaları manzarasıyla yeni yıla merhaba diyebilirsiniz. Ayrıca bölgede birçok butik otel ve spa seçeneği de mevcut.

ULUDAĞ: KAYAK TUTKUNLARININ ADRESİ

Kış sporları sevenler için Uludağ vazgeçilmez bir rota. Kayak ve snowboard imkanlarının yanı sıra otellerin düzenlediği yılbaşı partileri tatilinizi renklendiriyor.

AVRUPA KENTLERİ: PARİS, PRAG VE VİYANA

Yurtdışında farklı bir yılbaşı deneyimi arayanlar için Avrupa’nın başkentleri öne çıkıyor. Paris’te Eyfel Kulesi ışıkları altında, Prag’da tarihi köprülerde veya Viyana’da klasik müzik eşliğinde yeni yılı karşılamak mümkün.