Yalnızlar için tasarlanan "öldün mü?" uygulaması büyük ilgi görüyor!

Çin medya kuruluşu Global Times'a göre, bu uygulama kullanıcılarından, hala nefes aldıklarını kanıtlamak için her iki günde bir üzerinde hayalet resmi bulunan yeşil bir düğmeye basmalarını gerektiriyor.

Bunu yapmayı unuturlarsa uygulama üçüncü gün acil durum irtibat kişisine bir mesaj göndererek kişinin tehlikede olabileceğini bildirecektir.

“Öldün Mü?” Uygulamasının Çalışma Prensibi Nedir?

Uygulama, kullanıcının dijital ayak izlerini ve fiziksel hareketlerini takip ederek bir “yaşam kontrolü” mekanizması sunuyor.

Düzenli Bildirimler: Uygulama, günün belirli saatlerinde kullanıcıya “Burada mısın?” şeklinde bildirimler gönderiyor. Kullanıcı belirli bir süre boyunca bu bildirimlere yanıt vermezse, sistem otomatik olarak önceden tanımlanmış acil durum kişilerine veya yerel güvenlik güçlerine haber veriyor.

Uygulama, günün belirli saatlerinde kullanıcıya “Burada mısın?” şeklinde bildirimler gönderiyor. Kullanıcı belirli bir süre boyunca bu bildirimlere yanıt vermezse, sistem otomatik olarak önceden tanımlanmış acil durum kişilerine veya yerel güvenlik güçlerine haber veriyor. Akıllı Cihaz Entegrasyonu: Akıllı saatler ve telefon sensörleri aracılığıyla kalp atış hızı ve hareket verilerini analiz ederek, olası bir bayılma veya sağlık krizi anında alarm durumuna geçiyor.

Çin dışında Demumu olarak bilinen bu uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki App Store'da en popüler ücretli uygulamalar arasında yer alıyor.

Geliştiriciler, uygulamayı yalnız insanların hayatlarını huzurlu hale getirmek için bir güvenlik aracı olarak tasarladıklarını söylediler. Uygulama Mayıs 2025'te piyasaya sürüldü ve Çin'deki App Store'da en popüler ücretli uygulama oldu.

Yaratıcılar, tek çocuk politikası, insanları ailelerinden ayıran hızlı kentleşme ve diğer faktörlerin sonuçlarından kaynaklanan bir "yalnızlık salgınıyla" mücadele ettiklerini söylüyorlar.

Global Times'a göre, Çin'de 2030 yılına kadar 200 milyon tek kişilik hane olacağı tahmin ediliyor.