Yalnızlar için tasarlanan "öldün mü?" uygulaması büyük ilgi görüyor!

Yalnızlar için tasarlanan "öldün mü?" uygulaması büyük ilgi görüyor!
Yayınlanma:
Çin menşeli "öldün mü?" uygulaması, yalnız kişilerin hayatta olup olmadıklarını teyit ederek ülke genelindeki "yalnızlık salgınıyla" mücadeleye yardımcı oluyor.

Çin medya kuruluşu Global Times'a göre, bu uygulama kullanıcılarından, hala nefes aldıklarını kanıtlamak için her iki günde bir üzerinde hayalet resmi bulunan yeşil bir düğmeye basmalarını gerektiriyor.

Bunu yapmayı unuturlarsa uygulama üçüncü gün acil durum irtibat kişisine bir mesaj göndererek kişinin tehlikede olabileceğini bildirecektir.

“Öldün Mü?” Uygulamasının Çalışma Prensibi Nedir?

untitled-design-11-2.webp

Uygulama, kullanıcının dijital ayak izlerini ve fiziksel hareketlerini takip ederek bir “yaşam kontrolü” mekanizması sunuyor.

  • Düzenli Bildirimler: Uygulama, günün belirli saatlerinde kullanıcıya “Burada mısın?” şeklinde bildirimler gönderiyor. Kullanıcı belirli bir süre boyunca bu bildirimlere yanıt vermezse, sistem otomatik olarak önceden tanımlanmış acil durum kişilerine veya yerel güvenlik güçlerine haber veriyor.
  • Akıllı Cihaz Entegrasyonu: Akıllı saatler ve telefon sensörleri aracılığıyla kalp atış hızı ve hareket verilerini analiz ederek, olası bir bayılma veya sağlık krizi anında alarm durumuna geçiyor.

Çin dışında Demumu olarak bilinen bu uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki App Store'da en popüler ücretli uygulamalar arasında yer alıyor.

dunya-basininda-gund.png

Geliştiriciler, uygulamayı yalnız insanların hayatlarını huzurlu hale getirmek için bir güvenlik aracı olarak tasarladıklarını söylediler. Uygulama Mayıs 2025'te piyasaya sürüldü ve Çin'deki App Store'da en popüler ücretli uygulama oldu.

Yaratıcılar, tek çocuk politikası, insanları ailelerinden ayıran hızlı kentleşme ve diğer faktörlerin sonuçlarından kaynaklanan bir "yalnızlık salgınıyla" mücadele ettiklerini söylüyorlar.

Global Times'a göre, Çin'de 2030 yılına kadar 200 milyon tek kişilik hane olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Yaşam
Avrupa'yı "kasıp kavuran" yeni trend: Kayak merkezinde arabayla kayak yapmak!
Avrupa'yı "kasıp kavuran" yeni trend: Kayak merkezinde arabayla kayak yapmak!
Milyonların dinlediği şarkıya yapay zeka yasağı geldi
Milyonların dinlediği şarkıya yapay zeka yasağı geldi