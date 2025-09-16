Uzun zaman önce geçirmiş olsanız bile kemiklerinizi mahvediyor

Doktorlar, 88 kemik dokusu örneğini inceledikten sonra sonuçlara vardılar. 88 hastanın tamamına endoprotez (protezle eklem replasmanı) uygulandı. 41'inde COVID sonrası femur başı osteonekrozu vardı, 47'sinde ise aynı hastalık farklı nedenlerle ortaya çıktı.

Rejeneratif Tıp Enstitüsü'ndeki dijital mikroskobik analiz laboratuvarının önde gelen araştırmacılarından Natalia Serezhnikova, "Çalışmaya hem hafif hem de şiddetli formlardan muzdarip 22 ila 70 yaş arası hastalar dahil edildi" dedi.

Büyükannelerimiz eylül ayında kapılarının önüne neden tarçın çubukları asardı?

COVID-19 pandemisinden önce osteonekrozun yalnızca üç ana nedeni vardı: uzun süreli steroid kullanımı, alkolizm ve travma.

Aynı zamanda, Covid sonrası nekrozun normalden daha kötü olduğu ortaya çıktı. Covid sonrası hastalarda birkaç kat daha fazla hasarlı doku tespit edildi. Ayrıca 2,6 kat daha fazla tromboz vardı. Bilim insanları, elde ettikleri verilerin yeni tedavi stratejilerinin temelini oluşturabileceğini umuyor.