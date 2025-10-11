Uzman isim damar tıkanıklığının baş düşmanını açıkladı

Tromboz Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, kan pıhtılaşmasının kalp krizi ve felce yol açabileceğini belirterek “Egzersiz ve sağlıklı beslenme riski azaltır” dedi. Uzman kontrolü şart.

Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, kanın damar içinde pıhtı oluşturmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen “Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu” için Edirne’ye gelen Kavaklı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Kavaklı, trombozun, kanın damar içinde pıhtılaşarak akışı engellemesiyle oluştuğunu belirtti:

“Özellikle aşırı pıhtılaşma riskli bir durum. Kan pıhtılaşması damarları tıkıyor. Kalp damarları tıkandığında kalp krizi, beyin damarları tıkandığında felç olarak karşımıza çıkıyor.”

"KOŞU ŞART DEĞİL"

Kan pıhtılaşmasını önlemede yaşam tarzının etkili olduğunu vurgulayan Kavaklı, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti:

“Sürekli hareket halinde olmak gerekli. Koşu olması şart değil, egzersiz ve her gün 10-15 dakikalık yürüyüşün faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

Kavaklı, beslenmede bazı tercihlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Aşırı kilo alınmamalı. Özellikle yemeklerde kırmızı etten daha çok balık ve tavuk eti tercih edilmeli. Yeşil sebze ve meyveler tüketilmeli. Karbonhidratların azaltılması önemli. Sağlığımız için bitkisel ve zeytinyağlı ürünlere ağırlık verilmesi gerekli.”


Kavaklı, kan pıhtılaşması riski tespit edildiğinde, hekim kontrolünde uygun ilaç tedavilerinin uygulanmasının önem taşıdığını belirtti. “Bunlar ortaya çıktıysa da uzman hekimlerin kontrolünde uygun ilaçların kullanılması önem arz ediyor.” dedi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, bu tür ciddi sağlık sorunlarını büyük ölçüde engelleyebileceğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

