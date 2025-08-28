Toplu sünnet töreninde 140 çocuk doya doya eğlendi

Yayınlanma:
Denizli'de belediyenin düzenlendiği sünnet törenine katılan 140 çocuk doyasıya kutalam yaptı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Vadi Park'ta 140 çocuğa toplu sünnet töreni düzenlendi.

Törene katılan çocukların doya doya eğlendiği görüldü.

DENİZLİ'DE TOPLU SÜNNET TÖRENİ

CHP'li Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelilrli ailelere destek vermek amacıyla bu yıl beşinci kez toplu sünnet töreni düzenledi.

Bu kapsamda 100 çocuk cerrahi ortamda sünnet edilirken, törene 140 çocuk katıldı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Aileleriyle birlikte keyifli bir akşam yaşayan çocuklar, belediyenin düzenlediği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

dfdc5700-5b2b-412a-bd50-f62abd736327-w.jpg

5076ca7b-8ae2-4b67-ad6c-5408519b80db-w.jpg
Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinliğe dair şu konuşmayı yaptı:

"Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Toplu Sünnet Şöleni’mizde, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın heyecanına, ailelerimizin mutluluğuna hep birlikte ortak olduk. 5 yıldan bu yana yaklaşık olarak bin çocuğumuzu hem sünnet ettirdik hem de sünnet şölenini gerçekleştirdik. Çocuklarımızın şarkılarla, oyunlarla ve coşkuyla eğlendiği şölenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, evlatlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum"

"BAŞKAN BİNE YAKIN ÇOCUĞUN SÜNNETİNİ DÜZENLEDİ"

Öte yandan etkinliğe dair konuşan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da belediyenin bine yakın çocuğun sünnetine destek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu güzel günde hep birlikte sünnet şölenindeyiz, şu ana kadar Başkanımız Şeniz Doğan, bine yakın evladımızın sünnetini gerçekleştirmiş ve törenini de yapmış. Türk halkı emin olun kadir kıymet bilir, hayatta yaptığınız bir iyiliği unutmaz. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan, 15 ilçe belediyelerimizden bir tanesi ama emin olun anlım açık başım dik bir şekilde söylüyorum ki o bizim gözümüzün nurudur. Bu güzel etkinliği gerçekleştirdiği için başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kaynak:ANKA

