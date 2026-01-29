Telefonunuzda "sinyal yok" yazıyorsa eyvah! Banka hesabınız boşaltılıyor olabilir!

Telefonunuzda "sinyal yok" yazıyorsa eyvah! Banka hesabınız boşaltılıyor olabilir!
Yayınlanma:
Sürekli internete bağlı olduğumuz ve yeni eylemler ve görevler için bu bağlantının giderek arttığı bir dünyada, kapsama alanının kaybolması bir sorun ve can sıkıcı bir durumdur ancak birçok kullanıcının bilmediği şey, bunun aynı zamanda bir tehlike ve "saldırı altında" olduğumuzun bir göstergesi olabileceğidir.

Servis sağlayıcımızda bir sorun olduğunu (bu mümkün) veya o bölgede kapsama alanımızın kaybolduğunu düşünebiliriz, ancak SIM değiştirme olarak bilinen bir siber saldırı olasılığını asla göz ardı etmemeliyiz . SIM değiştirme, siber suçluların kimliğinizi çalmak ve cep telefonunuzda depolanan her şeye erişim sağlamak için SIM kartınızın bir kopyasını oluşturmayı içeren birçok tekniğinden biridir .

Bu yöntem basit ancak suçluların hırsızlığı gerçekleştirmek için mobil operatörlerin katılımına ihtiyaçları var. Suçluların öncelikle kurbanları hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor ki operatör nezdinde onların kimliğine bürünebilsinler .

sebeke-sorunu-2.webp

Kişisel verilerini elde ederek (ki bu çok karmaşık bir işlem değildir ve genellikle mağdurların kendileri tarafından verilir), hırsızın tek yapması gereken operatörün mağazalarından birine gidip cep telefonunun çalındığını veya yeni bir telefonu olduğunu söylemek ve şirketten SIM kartın bir kopyasını almak.

Kopyalama yöntemiyle, suçlular artık şirketlerin iki adımlı doğrulama için kullandığı SMS mesajlarını ele geçirebiliyor ; bu da WhatsApp, Twitter veya bankanız gibi uygulamalara erişim sağlıyor, şifreleri değiştiriyor ve size karşı hırsızlık yapma, adınıza dolandırıcılık yapma ve kişilerinizi aldatma konusunda serbestçe hareket etmelerine olanak tanıyor.

telefonla-dolandiricilik-sucu-ve-cezasi.webp

En tehlikeli şey ise çoğu durumda mağdurun, çok geç olana kadar ne olduğunu fark etmemesidir.

BU SALDIRILARI NASIL TANIYABİLİR VE ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

SIM kart değiştirme saldırısının hedefi olduğunuzun en açık göstergesi , daha önce de belirttiğimiz gibi, özellikle çevrenizdeki telefonlar normal şekilde çalışmaya devam ederken cep telefonunuzun görünürde hiçbir sebep olmadan sinyal kaybetmesidir . Bu noktada yapılacak en iyi şey, mobil operatörünüzle iletişime geçmek ve herhangi bir SIM kart kopyalama işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmektir.

8d8844b112b041a094acc334bb432caf.jpeg

Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, banka hesabınızın giriş bilgilerini değiştirmeniz ve bankanızla iletişime geçerek yaşananları açıklamanız gerekir. Önlem olarak ise, şüpheli e-postalar veya kısa mesajlardaki bağlantılar aracılığıyla veya istenmeyen aramalarda kişisel veya bankacılık bilgilerinizi asla paylaşmamanız hayati önem taşır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Yaşam
Bu alışkanlığı öğrendikten sonra mandalina kabuklarını asla çöpe atamayacaksınız!
Bu alışkanlığı öğrendikten sonra mandalina kabuklarını asla çöpe atamayacaksınız!
Dünyanın en kolay ekmeği! Un, su, tuz, maya… Ne mutfak robotuna ne de kas gücüne gerek var
Dünyanın en kolay ekmeği! Un, su, tuz, maya… Ne mutfak robotuna ne de kas gücüne gerek var