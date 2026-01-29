Telefonunuzda "sinyal yok" yazıyorsa eyvah! Banka hesabınız boşaltılıyor olabilir!

Servis sağlayıcımızda bir sorun olduğunu (bu mümkün) veya o bölgede kapsama alanımızın kaybolduğunu düşünebiliriz, ancak SIM değiştirme olarak bilinen bir siber saldırı olasılığını asla göz ardı etmemeliyiz . SIM değiştirme, siber suçluların kimliğinizi çalmak ve cep telefonunuzda depolanan her şeye erişim sağlamak için SIM kartınızın bir kopyasını oluşturmayı içeren birçok tekniğinden biridir .

Bu yöntem basit ancak suçluların hırsızlığı gerçekleştirmek için mobil operatörlerin katılımına ihtiyaçları var. Suçluların öncelikle kurbanları hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor ki operatör nezdinde onların kimliğine bürünebilsinler .

Kişisel verilerini elde ederek (ki bu çok karmaşık bir işlem değildir ve genellikle mağdurların kendileri tarafından verilir), hırsızın tek yapması gereken operatörün mağazalarından birine gidip cep telefonunun çalındığını veya yeni bir telefonu olduğunu söylemek ve şirketten SIM kartın bir kopyasını almak.

Kopyalama yöntemiyle, suçlular artık şirketlerin iki adımlı doğrulama için kullandığı SMS mesajlarını ele geçirebiliyor ; bu da WhatsApp, Twitter veya bankanız gibi uygulamalara erişim sağlıyor, şifreleri değiştiriyor ve size karşı hırsızlık yapma, adınıza dolandırıcılık yapma ve kişilerinizi aldatma konusunda serbestçe hareket etmelerine olanak tanıyor.

En tehlikeli şey ise çoğu durumda mağdurun, çok geç olana kadar ne olduğunu fark etmemesidir.

BU SALDIRILARI NASIL TANIYABİLİR VE ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

SIM kart değiştirme saldırısının hedefi olduğunuzun en açık göstergesi , daha önce de belirttiğimiz gibi, özellikle çevrenizdeki telefonlar normal şekilde çalışmaya devam ederken cep telefonunuzun görünürde hiçbir sebep olmadan sinyal kaybetmesidir . Bu noktada yapılacak en iyi şey, mobil operatörünüzle iletişime geçmek ve herhangi bir SIM kart kopyalama işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmektir.

Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, banka hesabınızın giriş bilgilerini değiştirmeniz ve bankanızla iletişime geçerek yaşananları açıklamanız gerekir. Önlem olarak ise, şüpheli e-postalar veya kısa mesajlardaki bağlantılar aracılığıyla veya istenmeyen aramalarda kişisel veya bankacılık bilgilerinizi asla paylaşmamanız hayati önem taşır.