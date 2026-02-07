Şubat ayında yavaşlamak baharı güzelleştirir!

Kışın, daha küçük çevrelere çekilme, tanıdık insanları tercih etme ve daha az dışa dönük olma eğilimindeyiz. Bu da evrimsel açıdan son derece mantıklı: Enerji tasarrufu yapıyoruz.

Şubat ayında ışıkla ilgili küçük ritüelleri hayatınıza dahil edin: sabah yürüyüşü veya pencere kenarında kahve keyfi.

Şubat ayında günler biraz uzamaya başlar, kış henüz bitmemiştir ve vücut adeta "Hadi biraz yavaşlayalım" der. Bu, vücudun doğal olarak kendini sıfırlama ihtiyacıdır.

Biliyorsunuz, iddialı kararlarla dolu Ocak ayı sona eriyor ve Şubat yorgun bir şekilde geliyor. Baharda açan bir çiğdem gibi ışıldamanız için ay boyunca canlılığınızı nasıl koruyacağınızı öğrenin. Psikolojinin bilimsel bulguları son derece pratik bir şey söylüyor: Şubat ayındaki yavaşlama gibi görünen şey aslında bahara hazırlıktır.

Şubat ayında çoğumuz sabahları daha geç uyandığımızı, hatta bazen "dekorasyon modunda" kalma isteği duyduğumuzu hissederiz. Bu bir zayıflık değil, biyolojimize kök salmış mevsimsel bir ritimdir.

Günler biraz uzamaya başlıyor, kış henüz bitmedi ve vücut adeta "Hadi biraz yavaşlayalım" diyor. Bu, vücudun kendini sıfırlaması için doğal bir ihtiyaç. Tıpkı doyurucu bir akşam yemeğinden sonra vücudun hemen bir maraton koşmak istememesi, aksine sindirim için zaman ayırması gibi.

Antik Roma'da bile Lupercalia festivali Şubat ayında kutlanırdı. Festivalin anlamı açık ve oldukça pratikti: Kıştan sonra şehri ve insanları arındırmak ve onları yeni bir yaşam döngüsüne hazırlamak. Şubat bir geçiş ayıydı, bir varış noktası değil.

ŞUBAT AYI İÇİN İPUÇLARI:

Şubat ayını "ölü sezon" olarak değil, yeni sezonun başlamasından önceki bir hazırlık dönemi olarak düşünün.

Şubat ayında ışıkla ilgili küçük ritüelleri hayatınıza dahil edin: Sabah yürüyüşü veya pencere kenarında kahve keyfi.

Kendinizi şımartmak için rahatlatıcı yiyecekler hazırlayın: Sıcak makarna veya en sevdiğiniz çorba moralinizi yükseltecektir.

Koşturmak yerine, durun ve kendinize plan yapmak, dinlenmek ve düşünmek için zaman tanıyın.

MEVSİMSEL RİTİMLER BİR EFSANE DEĞİLDİR

Mevsimsel ritimler sadece romantik bir klişe değil. Mevsimsel ritimlerin psikolojisi, insan davranışının mevsimlerin değişmesiyle birlikte gerçekten de dalgalandığını, uyku düzenimizde , iştahımızda ve dikkat süremizde değişiklikler olduğunu gösteriyor.

Kış aylarında konsantre olmakta ve aynı anda birden fazla işi yapmakta zorlanmamızın tesadüf olmadığı aşikar... Aksine, iç gözlem ve düşünme yeteneğimiz gelişir. Bu yüzden Şubat ayı, düzenleme, planlama ve düşünme için harika bir aydır. Tam tersine, güçlü performanslar için daha kötü bir aydır.

Kışın, daha küçük çevrelere çekilme, tanıdık insanları tercih etme ve daha az dışa dönük olma eğilimindeyiz. Bu da evrimsel açıdan son derece mantıklı: Enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Yavaşlama bir uyum sağlama biçimi olarak...

Şubat ayının tam olarak bir geçiş dönemi olmasına izin verdiğimizde, bir avantaj elde ederiz. Daha fazla ışık, daha fazla dinlenme, hafif aktiviteler, kaliteli yemekler ve daha derin sosyal etkileşimler. İki iddialı proje arasında dağ tepesindeki bir dağ evinde mola vermek gibi. Bu bir zaman kaybı değil, bir strateji.

Şubat ayı uykulu gibi görünse de biraz öz kabul ve beden-ruh beslenmesiyle, bizi coşkulu bahara hazırlayan yenileyici bir iyileşme sürecine dönüşebilir. Şubat ayının adının, "temizlenme, eskilerden kurtulma" anlamına gelen "februum" kelimesinden gelmesi tesadüf değildir.