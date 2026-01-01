Sivas’ta kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu

Sivas’ta kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma:
Sivas’ta polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 88,5 litre kaçak etil alkol ile 80 binden fazla sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 88,5 litre kaçak etil alkol, 114 alkol yapım kiti ve 43 alkol test kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ile 3,19 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yaşam
Kırıkkale’de silahlı kavga: Genç, kendisini ve yeğenini kazara vurdu
Kırıkkale’de silahlı kavga: Genç, kendisini ve yeğenini kazara vurdu
Sarayburnu Fatihleri 2026’ya soğuk suda yüzerek girdi
Sarayburnu Fatihleri 2026’ya soğuk suda yüzerek girdi
Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü
Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü