Sivas’ta kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 88,5 litre kaçak etil alkol, 114 alkol yapım kiti ve 43 alkol test kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ile 3,19 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.