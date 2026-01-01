Sarayburnu Fatihleri 2026’ya soğuk suda yüzerek girdi

Sarayburnu Fatihleri 2026’ya soğuk suda yüzerek girdi
Yayınlanma:
Fatih’te yaz kış demeden denize giren “Sarayburnu Fatihleri” olarak bilinen grup, yeni yılı Sarayburnu Sahili’nde buz gibi suda yüzerek karşıladı. Grup üyeleri 2026 için barış, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Fatih Sarayburnu Sahili’nde bir araya gelen ve yıl boyunca denize girmeleriyle tanınan Sarayburnu Fatihleri, 2026 yılına soğuk suda yüzerek “merhaba” dedi. Geri sayımın ardından denize giren grup üyeleri, yeni yılın barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Grup adına konuşan Yüksel Sönmez, yıllardır Sarayburnu’nda yüzdüklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi 2026’ya da burada giriyoruz. Dünyada barış, mutluluk ve sağlık istiyoruz” dedi.

istanbul-fatihte-2026ya-buz-gibi-sud-1091114-323931.jpg

Grup üyelerinden Zihni Ademoğlu ise 2026’nın savaşsız geçmesini dileyerek, “Çocukların ölmediği, kadınların zarar görmediği bir dünya istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan Değer de soğuk suda yüzmenin alışkanlık gerektirdiğini vurgulayarak, “Bu işi alışkanlığı olmayanlara tavsiye etmiyoruz. Biz yıllardır birlikte yüzüyoruz” diye konuştu.

Yeni yılı denizde karşılayan grup, dileklerin ardından sahilden ayrıldı.

Kaynak:DHA

