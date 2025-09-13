Şanlıurfa kıpkırmızı oldu: Her evde aynı manzara
Yayınlanma:
Şanlıurfa, baştan sona adeta kırmızıya boyandı. Her evde aynı manzara görülüyor.
Eylül ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa yine kıpkırmızı oldu.
Bunun nedeni de isot!
Urfanatik'teki habere göre; Şanlıurfalı kadınlar, çuval çuval aldıkları isot biberlerini önce tek tek temizliyor, ardından halıların üzerine sererek güneş altında kurutmaya başlıyor.
Kuruyan biberler ya doğrudan kullanılmak üzere saklanıyor ya da öğütülerek pul biber ve isot salçası oluyor.
Haberde, eylül ayı geldiğinde damda, balkonda ya da bahçede ürünler kurutuluyor.
İsot; özellikle çiğ köfte, lahmacun, mercimek çorbası ve birçok yöresel yemekte kullanılıyor.
