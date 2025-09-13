Şanlıurfa kıpkırmızı oldu: Her evde aynı manzara

Şanlıurfa kıpkırmızı oldu: Her evde aynı manzara
Yayınlanma:
Şanlıurfa, baştan sona adeta kırmızıya boyandı. Her evde aynı manzara görülüyor.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa yine kıpkırmızı oldu.

Bunun nedeni de isot!

Urfanatik'teki habere göre; Şanlıurfalı kadınlar, çuval çuval aldıkları isot biberlerini önce tek tek temizliyor, ardından halıların üzerine sererek güneş altında kurutmaya başlıyor.

Kuruyan biberler ya doğrudan kullanılmak üzere saklanıyor ya da öğütülerek pul biber ve isot salçası oluyor.

Haberde, eylül ayı geldiğinde damda, balkonda ya da bahçede ürünler kurutuluyor.

İsot; özellikle çiğ köfte, lahmacun, mercimek çorbası ve birçok yöresel yemekte kullanılıyor.

kirmizi-biber1.webp

kirmizi-biber.webp

Şanlıurfalılar bunaldı: 49 olduŞanlıurfalılar bunaldı: 49 oldu

Şanlıurfa'da "Biberim az geldi görümcemin nazarı değdi" diyenlere kötü haberŞanlıurfa'da "Biberim az geldi görümcemin nazarı değdi" diyenlere kötü haber

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Yaşam
Bodrum'dan Yunanistan'a yüzdüler
Bodrum'dan Yunanistan'a yüzdüler
Kırklareli'nde şenlikler renkli görüntülere sahnen oldu
Kırklareli'nde şenlikler renkli görüntülere sahnen oldu
İstanbul'un doğal suyu Durugöl” “yeşil göl”e dönüştü: İçmeyin sadece seyredin!
İstanbul'un doğal suyu Durugöl” “yeşil göl”e dönüştü: İçmeyin sadece seyredin!