Sakın kanmayın! Kocaman gözlerin ardında ölümcül bir sır saklı!

Oyuncak bir hayvana benzese de, yavaş loris tehlikeli bir kimyasal savunma mekanizması saklıyor. Bu eşsiz primatın neden kendi popülaritesinin kurbanı olduğunu ve memeli dünyasında neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kendini nasıl savunduğunu keşfedin.

BÜYÜK GÖZLERİN ARDINDA SAKLI OLAN ZEHRİN GİZEMİ

Yavaş loris (lat. Nycticebus coucang ), ilk bakışta dünyanın en barışçıl yaratığı gibi görünür. Kalın kürkü ve kocaman, parlayan gözleriyle internette viral videoların yıldızı haline gelmiştir. Ancak bu görünümün ardında, dünyadaki bilinen tek zehirli primat gizlenmektedir . Güneydoğu Asya'da yaşayan bu canlı, yalnızca vahşi doğadaki düşmanları için değil, insanlar için de ölümcül olabilen kimyasal bir silaha sahiptir.

header-1770513255601.jpg

Karşı konulmaz ama ölümcül: Gezegendeki tek zehirli primat olan yavaş loris ile tanışın

EŞSİZ BİR SAVUNMA MEKANİZMASI

Yılanlar, örümcekler ve akrepler zehirle özdeşleşmiş olsa da, bu olgu memelilerde son derece nadirdir. Ornitorenkler ve bazı sivri fare türleri dışında, yavaş loris hayatta kalmak için zehir kullanan birkaç hayvandan biridir. Stratejisi büyüleyicidir: dirseklerinin iç kısmında özel bir salgı salgılayan brakiyal bezleri vardır.Tehdit altında hissettiğinde, loris bu bezleri yalar ve salgıyı tükürüğüyle karıştırarak zehri aktif hale getirir. Sonuç, öncelikle diğer lorislerle bölgesel kavgalarda kullanılan, ancak yırtıcılara karşı savunma olarak da işlev gören zehirli bir ısırıktır. Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmalar , her dört loristen birinin bu tür çatışmalardan dolayı yara izi taşıdığını göstermektedir; bu da yavaş hareketlerin ardındaki saldırgan doğanın bir kanıtıdır.

İNSANLAR İÇİN TEHLİKE VE POPÜLERLİĞİN KARANLIK YÜZÜ

Görünüşte uysal olsalar da, yavaş loris ısırığı insanlarda anafilaktik şoka neden olabilir. Borneo'da bir adamın boğulma ve düşük tansiyon nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılması veya Japonya'da bir kadının evcil hayvanı tarafından ısırıldıktan sonra nörolojik hasar ve doku nekrozu geçirmesi gibi vakalar kaydedilmiştir. Bu tür için en büyük tehdit, "egzotik evcil hayvan" statüsüne sahip olmalarıdır.

92012032-6528b3a1-c859-4963-9425-45f5f2373fda-jpg.webp

Yasadışı ticaret: Karaborsadaki yüksek talep nedeniyle binlerce loris doğal yaşam alanlarından kaçak olarak çıkarılıyor.

Acımasız uygulamalar: Tüccarlar, zehirli ısırıkları önlemek için sıklıkla pense kullanarak hayvan dişlerini çekiyorlar; bu da ciddi enfeksiyonlara ve çok sayıda hayvanın ölümüne yol açıyor.

Yaşam alanı kaybı: Kaçak avcılığa ek olarak, Asya'daki ormansızlaşma, hayatta kalmaları için gereken alanı önemli ölçüde azaltıyor.

Karşı konulmaz ama ölümcül:

EKOSİSTEMDE KİLİT ROL

Evrimsel bir nadirlik olmalarının yanı sıra, bu primatlar doğadaki dengenin korunmasında da önemli bir rol oynarlar. Nektar, meyve ve böceklerle beslenirler ve ağaç tepelerinde hareket ederken önemli tozlayıcılar olarak görev yaparlar . Anna Nekaris gibi uzmanlar, bu türün ortadan kaybolmasının biyolojik çeşitlilik için telafisi mümkün olmayan bir kayıp olacağı konusunda uyarıyor. Yavaş lorislerin korunması, yasaların daha sıkı uygulanmasını ve her şeyden önce halkın eğitilmesini gerektirir; çünkü bu küçük canlı, ne kadar sevimli olursa olsun, kesinlikle bir evcil hayvan değil, yalnızca ormana ait vahşi bir yaratıktır.

İlginç Bir Bilgi Daha:

Lorisler bu zehri sadece düşmanlarına karşı kullanmazlar. Yavrularını korumak için zehirli tükürüklerini yavrularının kürklerine sürerler. Böylece bir yırtıcı yavruyu ısırmaya kalkarsa ağzı zehirle dolar. Yani doğanın en korumacı ve tehlikeli annelerinden biridirler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

