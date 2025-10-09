Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı

Dünyanın en çok kullanlılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Discord, veri sızıntısı skandalıyla gündemde. Daha önce de vahşice öldürülen İkbal Uzuner cinayetiyle gündem olan uygulama, uzun aylar erişime engellenmişti.

70 BİN KULLANCININ VERİLERİ ÇALINDI

Discord, geçen hafta açıklanan müşteri hizmetleri veri ihlali kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini açıkladı.

Platform sözcüsü Nu Wexler tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu iddia etti.

Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik" diye konuştu.

Discord doğruladı: 200 milyon kullanıcının verisi risk altında

"ETKİLENEN SİSTEMLER GÜVENCE ALTINA ALINDI"

Olaydan etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçildiğini, kolluk kuvvetleri, veri koruma otoriteleri ve dış güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Wexler, etkilenen sistemlerin güvence altına alındığı ve söz konusu üçüncü taraf firmayla çalışmanın sona erdirildiğini ifade etti.

Son Dakika | Telegram ve Discord operasyonu: 'C31K' platformuna üye 30 kişiye gözaltı

Discord, 3 Ekim'de kullanıcı adları, e-posta adresleri, kredi kartlarının son dört hanesi ve IP adresleri gibi bilgilerin de sızıntıdan etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu.