Lösemiyi yenen 11 yaşındaki Ali Demir'e yürek ısıtan sürpriz

Özlem ve Birkan Yakalı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ali Demir Yakalı’ya geçen yıl aralık ayında lösemi tanısı konuldu. Uludağ Üniversitesi’nde tedavisi başlayan Ali Demir, durumu kötüye gidince Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildi.

Ali Demir’e, 8 yaşındaki kardeşi Elif Yakalı 12’de 12 uyumlu donör oldu ve kök hücre nakli gerçekleştirildi. İlk lösemi tanısının ardından 9 ay sonra sağlığına kavuşan Ali Demir, ailesiyle birlikte yaşadıkları Bursa’nın Mudanya ilçesine geldi.

Hastalığı atlatan Ali Demir’i Mütareke Meydanı’nda toplanan Mudanyalılar renkli balonlarla karşıladı. Ali Demir ve ailesinin duygu dolu anlar yaşadığı etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

"KIZIMIZ KAHRAMAN"

Oğlunun tedavi sürecini anlatan anne Özlem Yakalı, “Önce Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tedaviye başladık. Ancak Demir’in durumu kötüye gidince LÖSEV’in desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildik. Tüm süreç LÖSEV tarafından desteklendi. Sürecimiz 9 ayda nakil ile bitti. 8 yaşındaki kızım Elif, ağabeyine 12’de 12 uyum ile donör oldu ve kök hücre naklimiz gerçekleştirildi. Kızım, ağabeyini lösemi hastalığında şampiyon etti. Ali Demir yazmayı ve okumayı çok seviyor. İlkokulu birincilikle bitirdi. Tedavi sürecinde anksiyeteye bağlı içe kapanma yaşadı. LÖSEV öğretmenleri, doktorlar ve hemşirelerin desteğiyle psikolojik tedavi gördü ve yeniden yazmaya başladı. Bu süreci bol bol yazarak, okuyarak, araştırma yaparak, derslerini çalışıp uzaktan sınav heyecanını yaşayarak atlattı” dedi.