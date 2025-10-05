Labirent gibi kanal doğa içinde tatil: Dalyan yine dolu

Muğla'nın Dalyan bölgesi, ekim ayında da turist akınına uğruyor. Labirenti andıran kanalı, kaya mezarları, İztuzu Plajı ve caretta carettalarıyla ilgi çeken bölge, yılın her ayı tekne turu yapılabilen nadir yerlerden.

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri arasında yer alan, havadan görünümüyle labirenti andıran Dalyan Kanalı, ekim ayında da turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Marmaris’ten feribotla İztuzu Plajı açıklarındaki Delik Ada’ya ulaşan ziyaretçiler, buradan günübirlik teknelere binerek Dalyan Kanalı’nı geziyor. Tatilciler, Kaunos Antik Kenti’ndeki kaya mezarlarını, İztuzu Plajı’nı, bölgedeki kuş türlerini ve caretta carettaları yakından görme fırsatı buluyor.

Bölgede yaz yoğunluğu ekim ayında da sürüyor. Dalyan’da otel işleten Ali Mürşit Yağmur, “Dalyan'da temmuz ayında başlayan hareketlilik devam ediyor.” dedi.

Turist profilinde de değişim yaşandığını belirten Yağmur, “Bu misafirlerimiz biraz daha kalabalıktan çıkıp sakin ve doğayla baş başa kalabileceği yerleri tercih ediyor. Bu özellikleri taşıyan yerler arasında Türkiye'de Dalyan'ın ön planda olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoga gruplarının da bölgeye ilgi gösterdiğini söyleyen Yağmur, ekim sonunda Almanya’dan iki grubun rezervasyon yaptırdığını belirtti. Rus ve Alman turistlerin bireysel tatil için bölgeyi tercih ettiğini vurgulayan Yağmur, “Temmuz, ağustos aylarında tesislerde doluluklar yüzde 100'lerde seyretti. Ekim ayını da yüzde 50 dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Yağmur ayrıca, “Dalyan, Dalaman Havalimanı'na 25 dakikalık mesafede. İztuzu Plajı dünyanın sayılı plajları arasında. Caretta carettalar bölgenin vazgeçilmezi. Dalyan Kanalı ve labirenti andıran plaja gidiş yolu ve Kaunos Antik Kenti ile Dalyan'ın diğer bölgelere göre alternatifi fazla.” ifadelerini kullandı.

Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan da bu yılın Dalyan için “turizmde altın çağ” olduğunu söyledi. Akdoğan, “Dalyan, Marmaris ile Fethiye arasında vazgeçilmez bir turizm destinasyonu.” dedi.

Bölgenin doğal zenginliğine dikkat çeken Akdoğan, “Özellikle Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, yaklaşık 185 çeşit kuş türünün olması, caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülmesi bölgeye ilgiyi artırıyor.” diye konuştu.

"TESADÜF DEĞİL"

Tekne turlarının artık yıl boyunca sürdüğünü belirten Akdoğan, “Teknelerin yapısı itibarıyla kenarlarının kapanabilir olması turistlerin buraya gelmesini sağlıyor. Ortalama 1 milyon 200 bin turistin Dalyan'ı ziyaret etmesi bir tesadüf değildir.” dedi.

Günübirlik turların popülerliğine de değinen Akdoğan, “Kaya mezarları, İztuzu Plajı, kaplumbağalar, bölgedeki mağaralar gibi noktalara Dalyan'dan günün her saati tekne gidiyor. Dalyan'a gelen herkes bu yolculuğa çıkabiliyor hem de günübirlik teknelerle.” ifadelerini kullandı.

Akdoğan, bu mevsimde yalıçapkını kuşunun rahatça görülebileceğini de söyledi. Marmaris’ten her sabah gelen iki büyük feribotun yaklaşık 600 yolcu taşıdığını belirten Akdoğan, “Sadece kara yolundan değil, artık deniz yoluyla da gelenler için Dalyan cazibe merkezi.” dedi.

