Kenan Işık'ın adı üniversite yaşatılacak

Yayınlanma:
Koç Holding tarafından yapımı üstlenilen ve Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçoğlu’nun da katıldığı törenle, Malatyalı sanatçı Kenan Işık’ın adı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Amfisine verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Amfisi, Malatyalı ünlü sanatçı Kenan Işık’ın ismiyle taçlandırıldı. Törene Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçoğlu, üniversite yöneticileri, akademik personel ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı.

Tören sırasında konuşan Ebiçoğlu, Kenan Işık’ın adının yaşatılmasının hem ailesi hem de sanat camiası için anlamlı bir hatıra olduğunu vurguladı. Ebiçoğlu, deprem sonrası barınma projeleriyle topluma katkıda bulunduklarını hatırlatarak, “Malatya’da yetişmiş değerli bir sanatçının adının yaşatılması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

Sanatçının kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık ise Kenan Işık’ın 78 yıllık hayatını, tiyatro ve televizyon kariyerini anlatarak, çocukluk hayallerinden başlayıp sanatla yoğrulmuş dolu dolu yaşam öyküsünü katılımcılarla paylaştı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de senato kararıyla amfinin Kenan Işık’ın adıyla anılmasına karar verdiklerini belirterek, “Böylesine şahsiyetli ve kültürel katkıları yüksek bir sanatçının ismini yaşatmak bizler için mutluluk verici” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, amfinin sadece eğitim değil, aynı zamanda kültür ve sanat alanında da gençler için ilham kaynağı olacağını söyledi.

Törenin sonunda katılımcılar, Kenan Işık’ın adını taşıyan amfiyi gezerek, sanatçının anısını yaşattı.

Kaynak:ANKA

