Kayseri Emniyet Müdürü’nden şehit çocuklarına kar sürprizi

Yayınlanma:
Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kentte etkili olan kar yağışının ardından şehit çocuklarıyla bir araya gelerek kar topu oynadı. O anlar Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit çocuklarıyla bir araya geldi. Aydın, çocuklarla birlikte kar topu oynayarak onların sevincine ortak oldu.

kayseri-emniyet-muduru-sehit-cocuklari-1083519-321601.jpg

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Atanur Aydın’ın şehit çocuklarıyla kar topu oynadığı anlar yer aldı.

kayseri-emniyet-muduru-sehit-cocuklari-1083522-321601.jpg

Paylaşımda, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli evlatlarımızla kar yağışının bereketini, çocukluğun neşesini paylaştı. Sayın Müdürümüz çocuklarımızla kar topu oynanarak sevinçlerine ortak oldu. Bu topraklar için can veren kahramanlarımızın emanetleri başımızın tacıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, devletimizin şefkatiyle, her zaman yanlarındayız. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

