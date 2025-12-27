Kar, boran, tipi; 27 yol kapandı!

Kar, boran, tipi; 27 yol kapandı!
Yayınlanma:
Kar yağışının etkili olduğu ülke genelinde Kars'ın 27 köy yolu kapandı. Şehir beyaza büründü.

Kars'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.

karsta-kar-yagisi-ve-tipi-27-koy-yolu-1083287-321521.jpg

Kent merkezinde sokak ve caddeler beyaza bürünürken, özellikle tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Vatandaşlar yürürken zorluk çekerken, belediye ekipleri de birtakım tedbirler aldı. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı, ev ve iş yerlerinin çatı ve saçaklarında biriken karlar temizlendi.

karsta-kar-yagisi-ve-tipi-27-koy-yolu-1083283-321521.jpg

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kars'ta merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 12, Sarıkamış'ta 8 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

