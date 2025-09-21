Halsizlik ve yorgunluk ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

Uzun yıllardır görev yaptığı iç hastalıkları anabilim dalında, tedavi olmak için gelen hastaların büyük bir çoğunluğunun halsizlik ve yorgunluktan şikayetçi olduklarını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, halsizlik ve yorgunluğun tek başına ya da başka semptomlarla birlikte de görülebileceğini belirtti.

"LABORATUVAR TESTLERİNDE YAYGIN OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Genç ve kronik hastalığı olmayan bireylerde halsizlik ve yorgunluğun en sık nedeninin vitamin ve mineral eksiklikleri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, şöyle konuştu:

"Özellikle B12, D vitamini ve folat eksikliği laboratuvar testlerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Et tüketiminin az olduğu bireylerde ve genç kadınlarda demir eksikliğine bağlı kansızlık sık görülüyor. Düzensiz beslenme, yoğun yaşam temposu ve stres de bu eksikliklerin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor."

"HALSİZLİK VE DENGE BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİYOR"

Yaşı ilerlemiş veya kronik hastalığı olan bireylerde halsizlik ve yorgunluğun farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini ifade eden Dr. Özgür Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Polifarmasi dediğimiz çoklu ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ve yan etkiler yoluyla tabloyu ağırlaştırabiliyor. Örneğin hipertansiyon hastalarında tansiyonun aşırı düşmesiyle birlikte baş dönmesi, halsizlik ve denge bozuklukları görülebiliyor. Bu gibi durumlarda ilacın dozunu düşürmek ya da geçici olarak kesmek şikayetlerde iyileşme sağlıyor. Ancak kan şekeri yüksekliği, tansiyonun kontrolsüz seyretmesi ya da kalp yetmezliği bulgularının artması halinde tedaviyi yeniden düzenlemek gerekebiliyor. Sabahları kas ağrılarıyla uyanan ve tahlillerde romatizmal belirti bulunmayan kişilerde de fibromyaljinin öne çıkmaktadır. Bu durum özellikle mükemmeliyetçi ve stresli yapıya sahip kişilerde sık görülüyor. Halk arasında kas romatizması veya sinirsel romatizma olarak da biliniyor."

"ASIL NEDENİ MASKELER VE TANIYI GECİKTİRİR"

Halsizlik ve yorgunluğa unutkanlık, çabuk üşüme, kalp çarpıntısı ve kas zayıflığı gibi belirtiler eşlik ettiğinde farklı nedenlerin araştırılması gerektiğini söyleyen Dr. Özgür Kılıç, şöyle konuştu: