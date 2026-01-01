Gülşah Durbay unutulmadı: İsmi Yunusemre'de yaşatılacak

Gülşah Durbay unutulmadı: İsmi Yunusemre'de yaşatılacak
Henüz 37 yaşında hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ismi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşatılacak.

Kolon kanseri nedeniyle henüz 37 yaşındayken hayatını kaybeden CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşatılacak.

Atatürk Mahallesi'nde tamamlanma aşamasına gelen Kadın Kafe'de incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Durbay’ın isminin bu mekanda yaşatılacağını açıkladı.

"PAYLAŞIMIN GÜÇLENECEĞİ BİR YAŞAM MERKEZİ OLARAK PLANLADIK"

Yunusemre Belediyesi tarafından kadınlar ve çocuklara yönelik hayata geçirilen Kadın Kafe projesinde çalışmalar sona yaklaştı. Kadınların çocuklarıyla birlikte güvenli ve nitelikli zaman geçirebileceği şekilde tasarlanan projeyi yerinde inceleyen Balaban, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeye MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli de katıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban

Kadın Kafe’nin yalnızca bir kafe olarak değil, çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlandığını vurgulayan Balaban, "Bu alanı, kadınlarımızın sosyalleşebileceği, çocuklarıyla birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği, dayanışmanın ve paylaşımın güçleneceği bir yaşam merkezi olarak planladık. Yunusemre’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

14 Aralık 2025'te hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay

Gülşah Durbay'ın ailesi konuştu: En büyük hayali bakın neymişGülşah Durbay'ın ailesi konuştu: En büyük hayali bakın neymiş

"GÜLŞAH DURBAY’IN İSMİ YUNUSEMRE’DE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Balaban, vefat eden Gülşah Durbay’ın ismini bu projede yaşatacaklarını belirterek, "Gülşah Başkanımız, Manisa’da toplumun her kesimi için verdiği mücadeleyle çok kıymetli bir iz bıraktı. Onun adını, kadınlara ve çocuklara dokunan böyle anlamlı bir projede yaşatmak bizim için hem bir vefa borcu hem de büyük bir onurdur. Gülşah Durbay’ın ismi Yunusemre’de yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

