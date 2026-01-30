Fransa'daki bir kayak merkezi tüm kış boyunca ücretsiz kayak imkanı sunuyor: Nedeni şaşırtıcı!

Burası, Savoy bölgesinde, deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikte bulunan Saint-Colomban-des-Villards kasabasıdır.

Ne yazık ki, bu kararın nedenleri hiç de iç açıcı değil. Tesisin açığı son iki yılda ciddi şekilde arttı ve daha fazla mali zarardan kaçınmak için belediye, aylarca süren belirsizliğin ardından, bu kış kayak bileti satmamaya karar verdi. Amaç para tasarrufu sağlamak.

Belediye Başkanı Pierre-Yves Bonnivard'a göre , Saint-Colomban-des-Villards kayak merkezi yaklaşık 25 yıldır açık veriyor. Başlangıçta yıllık 400.000 ila 600.000 euro arasında olduğu tahmin edilen açık, özellikle kar yağışının giderek daha güvenilmez hale gelmesi nedeniyle son sezonlarda önemli ölçüde arttı. 2025 yılında açık 1 milyon euroya ulaştı.

Yıllık toplam bütçesi 2,7 milyon euro olan bir belediye için durum sürdürülemez hale geldi. Bonnivard, Euronews Travel'a verdiği demeçte, "Belediye bütçesinin neredeyse yüzde 40'ı zarar eden faaliyetleri karşılamak için kullanılıyordu" dedi; Fransız yerel yönetim yasası buna süresiz olarak izin vermiyor.

Mali baskı, Savoie'nin müdahalesine yol açtı ve belediyeye, kayak liftlerinin kısmen veya tamamen kapatılması anlamına gelse bile, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltması emrini verdi. Durum, Saint-Colomban-des-Villards'ın 2003'ten beri parçası olduğu Fransa'nın dördüncü büyük kayak merkezi olan Les Sybelles'e bağlantının kapatılmasıyla daha da kötüleşti.

KAYAK GEÇİŞ KARTLARI İÇİN ÜCRET ALMAK ASLINDA DAHA PAHALIYA MAL OLURDU

Teleferik işletmecileri ve dış şirketlerle bir çözüm bulma girişimlerine rağmen, sürdürülebilir bir ekonomik model bulunamadı. Belediyenin kayak faaliyetlerini tamamen durdurmak yerine bir uzlaşma yoluna gittiği belirlendi: kayak alanını önemli ölçüde azaltırken, sınırlı bir bölümünü yerel halk ve ziyaretçiler için koruyacak. Belediye başkanı verdiği demeçte, "Bağlantılı bir kayak alanından tamamen yok olmaya geçmek, özellikle yerel işletmeler için korkunç olurdu" dedi.

Böylece kayak merkezinin bir bölümünü ücretsiz hale getirme fikri doğdu ve rakamlar bunun nedenini açıklıyor. Kayak kartı satmak, bilet gişesi personeli istihdam etmeyi ve bilet satış sistemi işletmeyi gerektirecek ve bu da sezon başına 36.000 ila 41.000 euro arasında bir maliyete yol açacaktı. Ancak biletlerden elde edilecek tahmini gelir yalnızca 18.000 euro'ya ulaşacaktı.

Bonnivard, "Aslında ücret almamak bize daha az maliyetli," diye itiraf ediyor. "Ekonomik bir saçmalık gibi gelebilir ancak mali açıdan mantıklı."

Belediyenin genel tahminlerine göre, bu sezon ücretsiz kayak yapmanın maliyeti 150.000 ila 200.000 euro arasında olacak; bu da geçen kışa göre yaklaşık beş kat daha az. Açık hala mevcut, ancak yönetilebilir durumda.

AİLELERE VE YENİ BAŞLAYANLARA YÖNELİK DAHA KÜÇÜK BİR KAYAK MERKEZİ

Pratikte, kayak merkezinde mini bir kayak alanı olacak: iki teleferik ve yeni başlayanlar ile aileler için bir bölüm. Bu denemenin daha fazla ziyaretçi çekip çekmeyeceği belirsizliğini koruyor, özellikle de bu rakımda kar koşullarının giderek daha tahmin edilemez hale gelmesi nedeniyle.

Belediye başkanı için bu karar geçici bir çözüm olup uzun vadeli bir çözüm değildir.

"1100 metrede, Alp disiplini kayak sporunun sonu gelmiş durumda," diyor ve özellikle Alpler'de iklim değişikliğinin beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirtiyor.

"Şimdi önümüzdeki zorluk, turizm olanaklarını çeşitlendirerek orta rakımlı dağ köylerinin geleceğini yeniden şekillendirmektir; bu, uzun zamandır kayak sporuna bağımlı olan topluluklar için acı verici ama gerekli bir değişikliktir."

Yeni başlayanlar için ücretsiz kayak imkanının yanı sıra, belediye hem kış hem de kış aylarındaki turistik olanaklarını değiştirmek için çalışıyor. Özellikle karın hızlı eridiği güneşli yamaçlarda kış yürüyüş parkurları zaten mevcut.

Belediye başkanına göre, köyün coğrafi yapısı - geniş alanların güneye bakması ve kar tutma kapasitesinin sınırlı olması - sadece aAp kayağına güvenmeyi giderek zorlaştırıyor.

Doğa yürüyüşleri, yürüyüş parkurları ve açık hava etkinliklerinin giderek daha önemli bir rol oynaması beklenirken yaz turizmi halihazırda istikrarlı sayıda ziyaretçi çekiyor.

Bonnivard, "Şimdiye kadar enerjimizin, zamanımızın ve paramızın neredeyse tamamını zarar eden bir kayak faaliyetine yatırdık," diye açıklıyor.

Ancak değişim zaman alacak. Dört mevsim boyunca turizm için doğru modeli bulmak, hem kamu yatırımı hem de yerel işletmelerden destek gerektiriyor ve belediye başkanı bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini kabul ediyor.

Şimdilik, ücretsiz kayak deneyi sadece bir deney olarak kalıyor. Belediye, sezon sonunda sonuçları değerlendirmeyi planlıyor ve Nisan ayında kapsamlı bir mali ve turizm analizi yapılacak. Ardından, yerel yetkililer modelin gelecek kışlarda tekrarlanıp tekrarlanamayacağına veya ayarlanıp ayarlanamayacağına karar verecek.

Bu arada, Saint-Colomban-des-Villards, Alpler'de giderek nadir olan bir şey sunuyor: Çoğu kayak merkezinde olduğu gibi maddi baskı olmadan kayak yapmayı keşfetme fırsatı.

Yeni başlayanlar, aileler ve kayak meraklıları için, pahalı bir kayak bileti satın alma zorunluluğu olmadan kara adım atma fırsatı sunarken, belediye için de dağ kayağının ötesinde daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan ilk adım olabilir.

Önümüzdeki altı ayda turizmde geceleme sayısında %4'lük bir artış bekleniyor, yaz mevsimi muhtemelen geçen yılki gibi olacak.