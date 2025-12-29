Erzurum'un Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı
Kırmızı periler diyarı olarak bilinen Erzurum'da bulunan Narman Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı. Peri bacaları manzarası ile yine ilgi odağı oldu.
Erzurum’un Narman-Pasinler otoyolunun 7’nci kilometresinde yer alan Narman Peri Bacaları’nda sezonun ilk kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte peri bacaları ve çevresi beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erzurum kent merkezine yaklaşık 90 kilometre, Narman ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Narman Peri Bacaları, rüzgâr ve suyun binlerce yıl süren aşındırıcı etkisiyle oluştu. Kumlu toprağın erozyona uğraması sonucu ortaya çıkan oluşumlar, kayalardaki kimyasal bileşimin oksijenle tepkimeye girmesi nedeniyle kırmızı ve farklı tonlarda renkler barındırıyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)