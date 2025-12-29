Erzurum'un Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum'un Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı
Yayınlanma:
Kırmızı periler diyarı olarak bilinen Erzurum'da bulunan Narman Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı. Peri bacaları manzarası ile yine ilgi odağı oldu.

Erzurum’un Narman-Pasinler otoyolunun 7’nci kilometresinde yer alan Narman Peri Bacaları’nda sezonun ilk kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte peri bacaları ve çevresi beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

narman-peri-bacalari.jpg

Erzurum kent merkezine yaklaşık 90 kilometre, Narman ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Narman Peri Bacaları, rüzgâr ve suyun binlerce yıl süren aşındırıcı etkisiyle oluştu. Kumlu toprağın erozyona uğraması sonucu ortaya çıkan oluşumlar, kayalardaki kimyasal bileşimin oksijenle tepkimeye girmesi nedeniyle kırmızı ve farklı tonlarda renkler barındırıyor.

Yılbaşında nereye gidilir? 2026 için en popüler rotalarYılbaşında nereye gidilir? 2026 için en popüler rotalar

Kültür Bakanı Ersoy 10 ayda kaç turist geldiğini açıkladıKültür Bakanı Ersoy 10 ayda kaç turist geldiğini açıkladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Yaşam
İstiridye mantarları bilgisayar belleği olabilir mi?
İstiridye mantarları bilgisayar belleği olabilir mi?
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı