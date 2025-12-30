Edirne’de 10 gündür su yok: Mahalleli eylemle tepki gösterdi

Edirne’nin merkezine bağlı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintileri nedeniyle vatandaşlar eylem yaptı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

Edirne’nin merkezine bağlı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde son günlerde sık sık yaşanan su kesintileri tepkilere neden oldu. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte, mahalle sakinleri su ihtiyaçlarını bidonlarla çeşmelerden karşılamak zorunda kaldı.

Mahalleye giden ana su hattındaki arızalar nedeniyle kesintilerin yaşandığını belirten vatandaşlar, belediyeden sorunun nedeni ve suyun ne zaman verileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Bunun üzerine mahalleli meydanda toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinden Adem Tekin, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, “10 günden beri ısınamıyoruz, bir damla suyumuz yok. Bu çileyi çekmek zorunda mıyız? Vergimizi ödüyoruz, su parasını ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz. Evde çocuklar var, bu kabul edilemez” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Kamil Kelemer ise, “Yaklaşık 10 gündür sularımız akmıyor. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz, sadece yetkililerin bu soruna artık el atmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri, su kesintilerinin kalıcı olarak çözülmesini ve yetkililerden resmi bir açıklama yapılmasını talep etti.

