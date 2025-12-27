Dronla görüntülendi: Binlerce kuzu saniyeler içinde annesini buldu

Dronla görüntülendi: Binlerce kuzu saniyeler içinde annesini buldu
Yayınlanma:
TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bu yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu doğdu. Yıl sonunda sayının 63 bine ulaşması bekleniyor. Binlerce kuzunun annelerini koşup onları karıştırmadan bulduğu anlar da anbean kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM’in Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu yıl şimdiye kadar 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi.

Yüksek süt verimi ve et kalitesiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, damızlık olarak yetiştiriliyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı tarım tesislerinden biri olan işletmede yaklaşık 152 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Veteriner, sağlık teknisyeni ve çobanlar, doğan kuzuları yakından takip ediyor. Günde iki kez aynı saat ve yerde anneleriyle buluşmaları sağlanan kuzular, bu süreçte anne sütüyle birlikte kuzu yemi ve kuru yoncayla da besleniyor. Dronla kaydedilen görüntülerde, yüzlerce koyunun arasından bir kuzunun annesini saniyeler içinde bulması dikkat çekiyor.

"KOKULARDAN BİRBİRLERİNİ BULUYORLAR"

İşletmenin Küçükbaş Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Erdi Oluğ, açıklamada şunları söyledi:

"İşletmemiz dünyanın en büyük ivesi ırkı koyun popülasyonuna sahip. Kasım ayının 15’inden sonra başlayan doğumlarla birlikte 60 bin baş kuzu dünyaya gözlerini açtı. Doğumlarımız hâlâ devam etmekte. Bu sayıyla birlikte yıl sonunda işletmemizde 152 bin baş koyun mevcut olacak"

Kuzuların günde iki kez anneleriyle buluştuğunu belirten Oluğ, “Kuzular ve anneleri birbirlerini kokularından buluyorlar” dedi. Bu süreçte teknik ekipler eşliğinde bakım ve besleme işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Oluğ, geçen yıla göre 3 bin daha fazla kuzu doğduğunu, yıl sonunda toplam 63 bin kuzuya ulaşacaklarını belirtti.

İvesi koyunlardan yılda 4 bin 200 ton süt elde ettiklerini, 2026 hedeflerinin 4 bin 500 ton olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çalıştıklarını vurgulayan Oluğ, “2026 yılında hem etçi ırk hayvanlar hem de ivesi cinsi koyunları üreticilere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

