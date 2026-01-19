Bugün neden bu kadar mutsuzuz? Çünkü “mavi pazartesi”!

Bu sabah gözlerinizi zar zor açtınız ve kalkıp işe gitme düşüncesi inanılmaz güçlü bir olumsuz duygu dalgasına neden oldu mu? Şaşırmayın, çünkü bugün yılın en iç karartıcı günü.

Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü , birkaç yıldır en üzücü gün veya "mavi pazartesi" olarak kabul ediliyor. Bu terim, 2005 yılında İngiliz psikolog Cliff Arnall tarafından ortaya atıldı.

Arnal, meteorolojik faktörleri (kısa günler, düşük güneş enerjisi), psikolojik faktörleri (Yeni yıl kararlarını tutmama farkındalığı) ve ekonomik faktörleri (Noel'den bu yana geçen süre, yaklaşan kredi ödeme tarihleri) birleştiren matematiksel bir formül kullanarak tarihi hesaplıyor.

BU GÜNÜ NASIL ATLATACAKSINIZ?

Uzmanlar iki temel unsur öneriyor: ışık ve hareket. Ruh halinizi düzenlemek için kısa bir günlük yürüyüş çok önemli. Ayrıca, hedeflerinizi yeniden belirleyin ve neşe için plan yapın. Neşe için "çekim noktaları" oluşturmak üzere önümüzdeki haftalara küçük ama keyifli etkinlikler ekleyin.

Bazı uzmanlar "üzgün pazartesi" teorisine karşı çıkıyor, ancak tatil sonrası melankoli, Güneş ışığı eksikliği, mali zorluklar ve geçen yıldan kalan beklentilerin karşılanmamasından kaynaklanan hayal kırıklığının ruh halimizi olumsuz etkilediği bir gerçektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

