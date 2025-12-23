Beş yıllık planı çöpe atın! Modern kariyerin yeni formülü

Genç profesyonellerin becerilerini geliştirmek için yapay zeka gibi teknolojileri denemelerini öneriyor.

Aynı zamanda empati ve iletişim gibi insani becerilerin önemini vurgulayarak, bu becerilerin rekabet avantajı sağladığını ortaya koymaktadır.

LinkedIn CEO'su klasik kariyer tavsiyelerinin artık geçerli olmadığını söylüyor. Katı beş yıllık planlar yerine, çalışanların ve genç profesyonellerin öğrenmeye, deneyime ve yapay zekanın akıllıca kullanımına odaklanmalarını, ayrıca teknolojinin yerini alamayacağı becerilere de önem vermelerini öneriyor.

En sık verilen ve "biraz eskimiş" bulduğu tavsiyelerden biri de "beş yıllık bir kariyer planınız olmalı" ifadesidir.

Uzmanın görüşüne göre, beş yıllık plan bugün "biraz pervasızca" hazırlanmış. Teknoloji ve çalışma ortamının son derece hızlı değiştiği bir dünyada, önümüzdeki beş yılın nasıl geçeceğini doğru bir şekilde tahmin etmek gerçekçi değil.

Bunun yerine, öğrenmek istediklerimize ve yaşamak istediğimiz deneyimlere odaklanmayı tavsiye ediyor.

"Bence bu ortamda doğru zihinsel model bu," diyor kariyer uzmanı. "Eğer daha kısa adımlara, öğrenmeye ve deneyim kazanmaya odaklanırsanız, kariyerinizin büyük bir kısmı kendiliğinden hallolacaktır."

Ona göre, doğrusal bir kariyer artık gerçekçi bir seçenek değil.

"Birçok insan liseden mezun olup, belirli bir üniversiteye girip, danışman olup, ardından da MBA yapmanın mümkün olduğunu düşünüyor ," diye açıklıyor. "Ancak çoğu insan için durum hiç de böyle olmuyor."

Kariyer uzmanı bu zihniyetten kurtulduğunuzda, "kariyerinizi kendi ellerinize alırsınız" diye ekliyor. "Kimse sizin için bunu halletmeyecek. Kendiniz halletmeniz gerekiyor" diyerek ayrıca günümüzde kariyer kuran gençlere yönelik özel tavsiyelerde de bulundu.

İlk tavsiyesi şu: Araçları öğrenin ve iş yerinde yapay zeka ile deneyler yapın.

"Sohbeti PowerPoint sunumu haline getirmeyi deneyin ya da bunun daha iyi bir pazarlama mesajı oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğine bakın."

Yapay zekayı sevip sevmemenizden veya yaptığınız işe mükemmel şekilde uygun olup olmamasından bağımsız olarak, "Bu aracı kullanacağım ve bana bir şeyler yapmamda yardımcı olması için ona öğreteceğim" zihniyeti çok önemlidir.

Ancak, her şeyin teknolojiyle ilgili olmadığını vurguluyor.

Empati, muhakeme ve iletişim gibi beceriler modern iş ortamında hâlâ "kritik" öneme sahiptir.

Herkesin teknolojiye odaklandığı bir dünyada, bu iletişim becerileri üzerinde gerçekten çalışırsanız, bunlar güçlü bir rekabet avantajı haline gelebilir.