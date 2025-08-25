Babası sınav çıkışı ellerinde çiçekle karşılamıştı: Çimen Gülen üniversiteyi kazandı

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen, tercih ettiği Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi Bölümü'ne yüzde 50 burslu yerleşti.

22 Haziran Pazar günü Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye giren Çimen Gülen'in sınav çıkışındaki görüntüleri milyonlarca kişinin beğenisini kazanmıştı.

Gülşah-Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü olan sınav çıkışı babasının elinde çiçeklerle koştuğunu görünce gözleri doldu.

Babasının kendisine uzattığı bir buket çiçeği alarak boynuna sarılan Çimen Gülen, ona ve annesine teşekkür etti. Çevredeki bir yurttaş tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİ KAZANDI

Şimdilerde Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde garsonluk yapan Çimen Gülen, bugün açıklanan sonuçlara göre tercih ettiği Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümü'nü kazanıp Yeditepe Üniversitesi'ne yüzde 50 burslu yerleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duygularını paylaşan Gülen, "YKS sınavında babam beni çiçekle karşıladı. Çok güzel bir gündü. Sonra ben de ona çiçek aldım. Böyle güzel bir süreç yaşamıştık. Bugün de tercih sonuçlarım açıklandı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 bursla kazandım. Diğer yüzde 50'sine ekonomik gücüm el vermediği için bir iş insanı destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk yılımı bu bölümde okuyacağım. Sonraki 4 yılımda ise Amerika'da yapay zeka üzerine okumayı planlıyorum. Hayallerime ilk adımımı atmış oldum. Çok mutluyum" dedi.

HEMEN BABASINI ARADI

Gülen, Muş'ta yaşayan babası Mehmet Emin Gülen'i de görüntülü arayarak müjdeyi verdi. Gülen, babasına, “Sizi mutlu edecek bir şey söyleyeyim mi? Üniversite sınavının sonucu açıklandı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'ni kazandım" dedi. Baba Gülen de “Gözün aydın. Ben de mutluyum şu anda" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

