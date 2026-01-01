Baba Vanga kıyametin kopacağı tarihi açıkladı!

Geleceğe dair tahminleriyle tanınan ve “Balkanlar’ın Nostradamusu” olarak bilinen ünlü kahin Baba Vanga’nın 2026 yılına dair öngörüleri gündeme geldi. Baba Vanga kıyametin kopacağı tarihi de açıkladı.

1996 yılında yaşamını yitiren Bulgar kahin Baba Vanga, aradan geçen onca yıla rağmen ortaya atılan kehanetleriyle yeniden gündeme geliyor.

KIYAMETİN KOPACAĞI TARİHİ AÇIKLADI!

11 Eylül saldırıları ve Covid-19 pandemisini önceden bildiği öne sürülen Vanga’nın, kıyametin 5079 yılında kopacağını söylediği ileri sürüldü.

Yakın çevresine ölümünden önce aktardığı öne sürülen bu kehanete göre insanlık öncesinde Güneş Sistemi’ne yayılacak, Dünya dışı medeniyetlerle temas kuracak ve evrenin sınırlarını keşfetmeye başlayacak.

Baba Vanga'nın 2026 için de çeşitli kehanetleri bulunuyor. İşte o kehanetler:

Uzaylılarla tanışma:

Bu yılın kasım ayında uzaylılarla ilk temas olacak. Dev bir uzay gemisi yaklaşıp, Dünya ile ilk teması gerçekleştirecek ve insanlar yeni bir medeniyetle tanışacak.

Küresel savaş riski:

Mevcut jeopolitik gerilimlerin tırmanarak dünya çapında bir çatışmaya dönüşme ihtimali. Bir bölgeden ‘adeta kan fışkırması’ riski. Üçüncü Dünya Savaşı’ndaki çatışma üçgeninde ABD, Rusya ve Çin bulunuyor.

Güç dengelerinin değişimi:

Batı dünyasının nüfuzunu kaybetmesi ve Vladimir Putin’in küresel bir lider olarak daha baskın hale gelmesi.

Doğal afetler:

Dünya karasının yüzde 8’ini etkileyecek depremler, şiddetli volkanik patlamalar ve aşırı hava olayları.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

