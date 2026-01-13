Ay'da ilk otel açılıyor: Dünya sıradan zengin turistler akın akın Ay balayında!

Ay'da ilk otel açılıyor: Dünya sıradan zengin turistler akın akın Ay balayında!
Yayınlanma:
Amerikan girişim şirketi GRU Space, 2032'de Ay'da türünün ilk örneği olan bir otel açmayı planlıyor. Dahası, genç şirket Mars'ta yerleşim yerleri ve asteroit kuşağında üsler kurmayı amaçlıyor.

2025 yılında kurulan girişim, ilk konuklarını 2032 gibi erken bir tarihte Ay'da ağırlamayı hedefliyor. Zengin uzay turistlerini hedefleyen şirket, Ay otelinde kalma fırsatı için 1 milyon dolara kadar bir depozito yatırmak zorunda.

Bu proje hem özel uzay uçuşlarına zaten aşina olanlar hem de gerçekten eşsiz bir deneyim arayan müşteriler (örneğin, Ay'da balayı hayali kuran çiftler) için tasarlanmıştır.

GRU Space'i diğer uzay girişimlerinden ayıran en önemli farklardan biri, inşaat yaklaşımıdır. Şirket, Dünya'dan malzeme taşımak yerine, Ay toprağını dayanıklı yapı taşlarına dönüştürecek robotik sistemler kullanmayı planlıyor.

Şirket, Ay'ın aşırı koşullarına (radyasyon, sıcaklık değişimleri ve mikrometeoritlere) dayanabilecek modüler konut kompleksleri inşa etmeyi amaçlıyor.

Proje gerekli düzenleyici onayları alırsa, inşaat 2029 gibi erken bir tarihte başlayabilir. Bir gösteri görevi, Ay toprağından yapı malzemesi üretme teknolojisinin uygulanabilirliğini doğrulamalıdır.

Bu testler, altyapıyı genişletmeden ve doğal Ay mağaraları da dahil olmak üzere yerleşim modülleri kurmadan önce atılacak önemli bir adım olacak.

GRU Space'i kurmadan önce proje lideri Skylar Chan, Tesla'da otomotiv yazılımları üzerinde çalışmış ve NASA için bir 3D baskı deneyi geliştirme çalışmalarına katılmıştır.

Şirketin planları turizmin çok ötesine uzanıyor. Uzun vadede GRU Space, yollar, depolar ve lojistik merkezleri gibi altyapıları da içeren ilk kalıcı ABD Ay üssünün oluşturulmasına katılmayı umuyor.

GRU Space, Y Combinator hızlandırma programına kabul edilen en genç bağımsız uzay girişim şirketidir. Uzun vadede, şirket Mars'ta büyük yerleşim yerleri ve hatta asteroit kuşağında üsler kurmayı düşünüyor.

