Avrupa'yı "kasıp kavuran" yeni trend: Kayak merkezinde arabayla kayak yapmak!

Son zamanlarda, kayak merkezlerinin normal çalışma saatlerinde bile , arabalarıyla kayakçı gibi dağların yamaçlarından aşağıya doğru pervasızca araç kullanan oldukça fazla sayıda sürücü var .

Fransız basınına göre, son günlerde Fransız Alpleri'nde benzer olaylar sık ​​sık yaşanıyor ve yıl başından bu yana birkaç gün içinde 10 kişi tutuklandı .

Son olay Les Houches kayak merkezinde yaşandı . Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, bir araba alacakaranlıkta kayak pistinden aşağı doğru inerken görüntülendi. Tesisin müdürü Michel Couzier , olayı korkunç olarak nitelendirdi.

Son açıklamalarında, bölgedeki kayak pistlerinin akşam 9'a kadar açık olduğunu ve aracın çok daha erken bir saatte pistten aşağı indiğini, bunun da ciddi bir kazaya neden olabileceğini belirtti.

Polis, dikkatsiz sürücüyü aramaya başladı bile, ancak son zamanlarda bu tür olaylar diğer kayak merkezlerinde de tekrarlandı. Kendilerini "serseri" olarak tanımlayan bu kişiler, Fransız ve İsviçreli gençlerden oluşuyor ve eylemlerinin pistlere büyük zarar verdiği dikkat çekiyor.