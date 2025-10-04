Antalya'ya gelen her 4 turistten 1'i Rus çıktı

Antalya, bu yıl da Rus turistlerin gözdesi oldu.

Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayılarına göre ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Antalya'ya toplam 14 milyon 91 bin turist geldi. Bu sayı Antalya turizm tarihinde ocak-eylül 9 aylık dönemdeki tüm zamanların en yüksek yabancı turist sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında, rekor yılı olan 2024 Eylül ayına göre yaklaşık 55 bin turist artışıyla toplamda 2 milyon 388 bin kişi geldi. Eylül ayı da artık 2 milyonun üstüne ulaşılan turist sayıları ile 'yüksek sezon' olarak adlandırılan haziran, temmuz ve ağustos ayları kategorisinde yer almaya başladı.

RUS TURİST SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Antalya turizminin en önemli pazarı konumundaki Rusya, bu yıl da 9 aylık dönemde en çok turist gönderen ülke oldu.

Toplam turist sayısındaki payı yüzde 24'ü aşan Rus turist sayısı yüzde 2'ye yakın artışla 3 milyon 306 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre Rus turist sayısı 61 bin kişiye yakın artış gösterdi. Antalya'ya gelen 4 turistten biri Rus olarak kayıtlara girdi.

İkinci sıradaki Almanya'dan ise geçen yıla göre çok az bir düşüşle 2 milyon 702 bin turist geldi. Almanların toplamdaki payı yüzde 20 oldu. Buna göre de her 5 turistten biri de Alman turist olarak kayıtlara geçti.

Antalya'da Rus ve Alman turistleri İngiliz ve Polonyalı turistler takip etti. Eylül sonu itibarıyla İngiltere'den yüzde 0,5 düşüşle 1 milyon 298 bin kişi geldi. Polonya'dan ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 101 bin kişi geldi.

Antalya'nın bu yıl eylül sonu itibarıyla 14 milyon 91 bin turistle yeni bir rekor kırdığını söyleyen Kundu turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, "Geçen yıla rekor yılı diyorduk. Ama bu sene şu an itibarıyla, geçen senenin rekoru kırıldı. Öncelikle 'maşallah' diyelim. Yani bütün olumsuzlukları göz önünde bulundurursak, bu bütün turizm paydaşlarının büyük başarısıdır. Savaşlar ve ekonomik zorluklara rağmen bizi çok sevindiren rakamlara ulaştık" dedi.