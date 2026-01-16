Alpler’de kaybolan dağcıyı yapay zekâ nasıl buldu?

Yüksek rakımlı bölgelerde kayıp yürüyüşçüleri ve dağcıları aramak, kurtarma ekiplerinin haftalarca, bazen aylarca sürebilir. Bazı durumlarda, yapay zeka bu işi saatler içinde halledebilir ve potansiyel olarak hayat kurtarabilir.

Eylül 2024. Kötüleşen hava koşullarıyla yarışan İtalyan Piyemonte bölgesindeki dağ kurtarma ekipleri gizemli bir olayla karşı karşıya. Deneyimli İtalyan dağcı ve ortopedi cerrahı Nicola Ivaldo kayboldu. 66 yaşındaki adam Pazartesi günü işe gelmedi ve alarm verildi.

Anlaşılan o ki Ivaldo tek başına yola çıkmış. Gideceği yerle ilgili hiçbir detayı arkadaşları veya ailesiyle paylaşmamış. Bulunduğu yere dair tek ipucu, Valle Variata'daki Castelo di Ponteccianale köyünde bulunan arabası olmuş.

Kurtarma ekiplerine göre, Ivaldo oradan muhtemelen Cote Alpleri'nin en ünlü iki zirvesinden birine tırmanmaya gitti: 3841 metre yüksekliğindeki sivri Monviso veya komşusu 3348 metre yüksekliğindeki Visoloto. Bu konum, cep telefonundan gelen son sinyalin yaklaşık olarak bu bölgede tespit edilmesiyle de örtüşüyor.

Ancak bu, kurtarma ekiplerinin arama yapması gereken çok geniş bir alan olduğu anlamına geliyor; her dağın engin kayalık yamaçlarında, zirvelere farklı yönlerden çıkan yüzlerce rota bulunuyor. Piedmont Dağ ve Mağara Kurtarma Servisi sözcüsü Simone Bobbio, tüm bölgenin yüzlerce kilometre uzunluğunda patikalarla çevrili olduğunu açıklıyor.

Ivaldo'nun kaybolduğu gün, mükemmel hava en popüler rotalara kalabalıkları çekmişti. Ancak kimse onu iyi bilinen patikalarda gördüğünü hatırlamıyordu. Kurtarma ekipleri için bu, iyi eğitimli bir dağcı olan Ivaldo'nun muhtemelen dağların daha ücra köşelerinden birine yöneldiği anlamına geliyordu.

Elliden fazla kurtarma görevlisi yaklaşık bir hafta boyunca bölgede yaya olarak arama yaptı. Bir helikopter, onu havadan görebilme umuduyla defalarca gökyüzünde tur attı. Eylül sonlarında kar yağmaya başlayınca, onu canlı bulma umudu tamamen tükendi. Kurtarma ekipleri aramayı sonlandırdı.

Ancak Temmuz 2025'te, dik dağ vadilerindeki karın büyük ölçüde erimesinin ardından Ivaldo'nun cesedini arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Bu kez, Piedmont kurtarma servisi ek bir yardıma başvuruyor: yapay zekâ. Dağ yamaçlarındaki kaya duvarlarına ve sayısız vadilere yakın uçabilen dronlar tarafından çekilen binlerce fotoğrafı analiz edebilen yapay zekâ yazılımı kullanıyorlar .

İki dronun görüntüleri yakalaması sadece beş saat sürdü ve kurtarma ekiplerinin aramalarını yoğunlaştırabileceği alanları belirlemek için görüntüler aynı gün analiz edildi. Ne yazık ki, kötü hava koşulları operasyonu geciktirdi ve dronların daha yakından incelemek için bu alanları tekrar ziyaret etmesi gerekti.

Ancak, arama çalışmalarının yeniden başlamasından üç gün sonra, kayıp doktorun cesedi, yapay zekâ tarafından belirlenen yerlerden birinde, Monviso'nun kuzey yamacındaki yaklaşık 3.150 metre rakımdaki bir vadide bulundu. Ceset helikopterle çıkarıldı.

Bobbio, "Anahtar nokta, yazılım tarafından 'ilgi noktası' olarak tanımlanan kırmızı bir kasktı," diyor.

Ne yazık ki, Ivaldo'yu kurtarmak için artık çok geç, bu kesin. Ancak yapay zekâ destekli arama ve kurtarma çalışmalarının bu saha testi, insanların kaybolduğu durumlarda teknolojinin gelecekte ne kadar faydalı olabileceğini gösteriyor.

Kurtarma ekipleri, bu teknolojinin geleneksel kurtarma operasyonlarıyla birlikte kullanılarak hâlâ hayatta olabilecek kişileri aramak için kullanılabileceğini umuyor.

Ivaldo'nun cesedini arama çalışmalarında insansız hava araçlarının kullanılması, bulunmasında kilit bir unsur olarak değerlendiriliyor. İnsansız hava araçlarının büyüklüğü ve manevra kabiliyeti, zorlu arazileri hızla taramalarına, kaya yüzeylerine yaklaşmalarına ve helikopterden mümkün olmayan görüntüler sağlamalarına olanak tanıyor.

Drone pilotları, kış ve ilkbahar aylarında dağlık ortamda uçuş pratiği yapmak için bölgeyi birkaç kez ziyaret etti.

Torino dağ kurtarma istasyonunun başkanı ve insansız hava aracı pilotu Saverio Isola, "Önceki görevden elde edilen tüm arazi bilgilerini topladık ve Ivaldo'yu çekmiş olabilecek tırmanma rotalarını inceledik" diyor. Bu, arama alanlarını önceliklendirmelerine olanak tanıyor.

Bir helikopter, iki insansız hava aracı pilotunu dağın yamacına ve kaya duvarlarına daha yakın bir yere bıraktı. Pilotlar, insansız hava araçlarıyla dağın yamacını 183 hektarlık bir alanda taramayı ve 2.600'den fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmeyi başardılar.

Isola, "İki yıl öncesine kadar bu fotoğrafları tek tek kendimiz analiz ederdik," diyor.

Ancak 2023'te İtalyan dağ kurtarma ekipleri, manzaradaki renk veya dokudaki önemli kırılmaları belirlemek üzere eğitilmiş çeşitli mevcut yapay zeka yazılım programlarıyla denemeler yapmaya başladı. Bu, görüntü analizinin birkaç saat içinde yapılabileceği anlamına geliyor.

Yapay zekâ, drone pilotları tarafından çekilen fotoğrafları piksel piksel inceleyerek, dağ yamacında "yerinden çıkmış" gibi görünen her şeyi arıyor. Yazılım, çok sayıda fotoğraftan düzinelerce potansiyel anormalliği tespit ediyor. Son olarak, insan uzmanlığıyla seçim daraltılıyor.

Isola, "Yazılım, plastik bir çöp parçası veya alışılmadık renkte bir kaya gibi farklı şeylere tepki verebiliyordu," diyor. "Hatta bazı şeyleri hayal bile edebiliyordu. Bu yüzden, çok yetenekli bir dağcı olan Ivaldo'nun kullanmış olabileceği yolu da göz önünde bulundurarak seçenekleri daha da daraltmamız gerekiyordu."

Sonunda, kırmızı bir nesnenin bulunduğu bir yer de dahil olmak üzere üç olası konum belirlediler.

Ertesi sabah, insansız hava araçları olay yerini kontrol etmeye gittiğinde, fotoğraflardan birindeki kırmızı cismin Ivaldo'nun kaskı olduğu ortaya çıktı. Bu, kurtarma ekiplerinin kayıp doktorun cesedini, kısmen karla kaplı ve siyah giysiler içinde, hızla bulmasına yardımcı oldu.

Yapay zekânın drone fotoğraflarından birindeki kırmızı noktayı işaretlemesi olmasaydı, doktor muhtemelen asla bulunamazdı. Bobbio, "Yazılım, fotoğraf çekildiğinde kask gölgede olmasına rağmen kırmızı rengi algılayabildi" diyor.

Bu, söz konusu yapay zeka teknolojisinin bir arama görevinde başarıyla kullanıldığı ilk örnek değil. 2021'de, Polonya'nın Wrocław Üniversitesine bağlı bir şirket tarafından geliştirilen yazılım, ülkenin güneydoğusundaki Aşağı Beskidler'de kaybolan 65 yaşındaki bir adamın kurtarılmasında önemli bir rol oynamıştı.

Bu olayda zaman çok önemliydi çünkü adamın Alzheimer hastalığı ve kaybolmadan bir gün önce geçirdiği felç olduğu öğrenilmişti. SARUAV adlı yazılım, bölgenin 782 hava fotoğrafını analiz ederek kayıp adamın yerini dört saatten biraz fazla bir sürede tespit etti ve Beskid Dağ Kurtarma Servisi'ne koordinatlarını iletti.

Yapay zekâ destekli otomatik insan tespit sisteminin bir kurtarma operasyonunda doğrudan kullanıldığı ilk örnek olduğuna inanılıyor . İki yıl sonra, aynı algoritma Avusturya Alpleri'nde kayıp olan başka bir kişinin cesedini bulmak için kullanıldı.

İngiltere'deki Lake District Dağ Arama ve Kurtarma Derneği tarafından geliştirilen ve doğal manzaralardaki alışılmadık renkteki pikselleri arayan bir başka yazılım, 2023 yılında İskoçya Yaylaları'ndaki Glen Etive'de kayıp bir dağcının cesedini bulmak için kullanıldı.

Ancak bu teknoloji, kurtarma görevleri söz konusu olduğunda hala birçok sınırlamaya sahip. Drone'lar, ormanlık ve yoğun bitki örtüsüne sahip alanlar veya düşük görüş mesafesi gibi belirli arazilerde neredeyse işe yaramaz. Ayrıca, hava fotoğraflarındaki anormallikleri tespit edebilen mevcut yapay zeka yazılımlarının da geliştirilmesi gerekiyor.

Örneğin, AB'de insansız hava araçlarını 2013'te kullanmaya başlayan ilk kurumlardan biri olan Hırvatistan Dağcılık Servisi'nden uzmanlar, yapay zeka programlarının tipik Hırvat dağlık arazisi söz konusu olduğunda çok fazla yanıltıcı sonuç verdiğini söylüyor. Bitki örtüsünün ve farklı kaya oluşumlarıyla dolu karmaşık karst manzarasının karışımı, yapay zeka algoritmalarını karıştırıyor.

Wrocław Üniversitesi'nde coğrafi bilgi sistemleri uzmanı ve SARUAV yazılımını geliştiren ekibin lideri Tomasz Nedzelski, asıl önemli olanın, bu algoritmaları destekleyen makine öğrenimi sistemlerini farklı arazi tipleri ve koşullarda doğruluklarını artırmak için eğitmeye devam etmek olduğunu söylüyor.

Nijelski, görüntülerde "çeşitli" bir araziye karşı insan vücudunun şeklini bulmanın bazı ek zorlukları beraberinde getirdiğini açıklıyor. "SARUAV gibi algoritmaları kullanmak için en iyi alan, insanların aşırı yoğunluğunun olmadığı ve algoritmanın yanlış pozitif sonuç verme olasılığının daha düşük olduğu geniş, açık arazilerdir," diyor Nijelski.

İtalyan Jeohidrolojik Koruma Araştırma Enstitüsü'nde (IRPI) Jeolojik Tehlikeler İzleme Grubu Başkanı olan ve çalışmaları mühendislik jeolojisi uygulamalarında insansız hava araçlarını içeren Daniele Giordano, kayıp kişileri arayan algoritmaların kullanımında etik zorluklar da bulunduğunu söylüyor.

"Havadan çekilmiş görüntüler elde ettiğinizde, bunları nasıl kullanacağınızdan siz sorumlusunuz," diyor. "Görüntülerde insan figürlerini tespit etmek yasal bir sorun olabilir."

Jordan, Torino Politeknik Üniversitesi'ndeki jeomatik ekibiyle birlikte, dağlarda kaybolan kişileri aramak için başka bir sistem geliştirme çalışmalarına da katılıyor.

Kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan diğer araştırma ekipleri de arama operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekayı çeşitli şekillerde kullanıyor.

Araştırmacılar , "çok geç olmadan" birini bulma acil ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ancak sınırlı kaynaklarla da mücadele eden arama ve kurtarma hizmetlerinde yapay zeka algoritmalarının önemli bir araç haline gelebileceğine inanıyor.