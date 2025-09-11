Ahmet Kaya: Derdimiz Trabzon'a hizmet etmek

CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, muhtarlarla bir araya geldi. İlçedeki muhtarların talep, şikayet ve önerilerini dinleyen Ahmet Kaya, "Bütün sıkıntılara rağmen hangi mahallemizden, hangi muhtarımızdan bir talep geliyorsa imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün gücümüzle sahada olduğumuza sizler de şahitsiniz. Hepimizin derdi Trabzon'umuza, Trabzon'da yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmektir" dedi.

ORTAHİSAR'DA MUHTARLAR TOPLANTISI

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapılan Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Kaya'nın yanı sıra toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu, Celal Akaç, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, mahalle muhtarları ve belediye birim müdürleri katıldı.

Burada yaptığı konuşmada muhtarlar toplantısına çok önem verdiklerini belirten Kaya, bütün birim müdürleri ve meclis üyelerini talepleri ve görüşleri dinlemek için davet ettiklerini aktardı.

"TEK AMACIMIZ TRABZON'A HİZMET ETMEK"

Tek amaçlarının ayrım yapmaksızın hizmet etmek olduğunu söyleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mali olarak sıkıntılı bir tabloyu yönetmeye çalıştıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Tüm sıkıntılara rağmen bütün çalışma arkadaşlarıma hangi mahallemizden, hangi muhtarımızdan bir talep geliyorsa önceliğine göre imkânlarımızı seferber etmelerini söylüyorum. Bütün gücümüzle sahada olduğumuza sizler de şahitsiniz. Vatandaşın derdini çözme gayreti içindeyiz. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadık. Kendisine ayrımcılık, haksızlık yapıldığını düşünen muhtar arkadaşım varsa, lütfen burada samimiyetle söylesin. Onun için bu toplantıyı yaptık. Söyleyin ki, bizler de bilelim ve ona göre tedbirimizi alalım. Hepimizin derdi Trabzon'umuza, Trabzon'da yaşayan hemşerilerimize hizmet etmektir. Ben açık yürekli, net bir adamım."

Sosyal belediyecilik alanında çok özel işler yaptıklarını ve bu alanda muhtarlarla koordineli çalıştıklarını kaydeden Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Kıt kaynaklarımızı en verimli ve en doğru şekilde kullanmaya odaklanarak, bu kentte yaşayan ihtiyaçlı, dezavantajlı, yoksul vatandaşlara bütün imkanlarımıza el uzatıyoruz. Siz muhtarlarımıza soruyoruz; mahallenizdeki o insanlarımızı bizlere bildiriyorsunuz, çalışma arkadaşlarımız da sağ olsunlar hiçbir ayrım yapmaksızın her birine el uzatmaya çalışıyor. Şimdi bir burs uygulaması başlatıyoruz.

Ortahisar Belediyesi sınırları içinde ikamet eden ve üniversite sınavını kazanan ya da okuyan dar gelirli çocuklarımıza bir el uzatmak istedik. Yarın onlar memlekete, millete hizmet edecek bireyler olarak yetişecekler. Müdürlerimden başkan yardımcılarıma, meclis üyelerimden çevremdeki arkadaşlarıma, herkesten rica ettim. Her ay belli miktarda para biriktirip ihtiyaçlı çocuklarımıza burs vereceğiz. İhtiyaçlı insanların belirlenmesinde olduğu gibi, burs verilecek öğrencilerin belirlenmesinde sizin bilginiz çok kıymetli."

Orta Hisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya

Köy pazarlarıyla kırsal mahallelerde üretimi teşvik edip desteklediklerini belirten Kaya, şunları dile getirdi:

"Sizlerin desteğiyle köylü pazarlarımızı açtık. Son olarak Aygören Vadi’mizde bir pazar açtık. Müthiş mutluluk ve memnuniyet yarattı pazarımız. Kireçhane ve Akoluk pazarımızın ardından 3’ünü köy ürünleri pazarımızı oldu. Bir tane de Kavala bölgesinde açmayı düşünüyoruz. Bu pazarların ne kadar önemli bir işlevi olduğu gün geçtikçe daha net ortaya çıkacak.

Toprak Ana Kadın Kooperatifimizle de köylerde üretmek isteyen insanlarımıza el uzatıp yol yordam göstereceğiz. Bizim teşviklerimiz ve desteklerimizle üretilen ürünleri kolayca pazarlanabilecek ve kırsal mahallelerde üretim yapan vatandaşlarımıza gelir kapısı olacak."

“AYRIMCILIK ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Belediye olarak siyasi ayrımcılığı her noktada yaşadıklarını vurgulayan Kaya, "Kentimize gelen Bakanların, devlet büyüklerinin programlarına davet edilmiyoruz, yok sayılıyoruz. Son olarak geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un şehrimize geleceği bilgisi bize ulaştı. Ortahisar Belediyesi’nin seçilmiş belediye başkanının programlara davet edilmediğini Büyükşehir Meclisi’nde dile getirdik. Bunu özellikle söylemesine ve Bakan Murat Kurum’un Ortahisar Belediyemizin çevresinde incelemeler yapmasına rağmen davet edilmedik. Söylememize rağmen bize haber verilmedi. Bu ayıptır. Eğer amaç millete hizmetse bu ayrımcılık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk de "Bizler muhtarlar olarak icra makamı değiliz, bizler rica makamıyız ama muhtar olmadığı zaman da toplumda huzur olmayacak olduğunu gördük, görüyoruz. Eğer milletin derdi için makama gelip de döndürülen bir muhtar varsa, bu milletin hakkı helal değildir o makamda oturana. Çünkü muhtar sandıktan mahallesine hizmet etmek için seçiliyor, makamlar bunu dikkate almak zorundadır. Bizler de elimizi taşın altına koymamız gerekiyorsa, bütün arkadaşlarımızla beraber bir bütünlük olarak olmak zorundayız. Buna varız, çünkü Ortahisar bizim, Trabzon bizim, Türkiye bizim. Türk’ün sığınacak hiçbir yeri yoktur, Türk’ün memleketi Türkiye’dir" dedi.

Toplantının ardından Kaya, muhtarlarla birlikte Kent Mutfağı’nda öğle yemeği yedi.