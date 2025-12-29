50 yıldır elinden bırakmadı! Duyan arkasına diziliyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 60 yaşındaki Turgut Göker, 50 yıldır elinden düşürmediği kavalıyla duyanı arkasından koşturuyor.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Turgut Göker, yarım asırdır elinden düşürmediği kavalıyla sürüsünü otlatıyor. Ata mesleği çobanlığı sürdüren Göker, kaval sesleriyle keçilerini yönlendiriyor.

Yeşilyayla köyünde çobanlık yapan Göker, dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleği iki oğluyla birlikte sürdürüyor. Her sabah ağıldan çıkardığı yaklaşık 200 keçiyi dağlık alanda otlatan Göker, akşam saatlerinde sürüsüyle eve dönüyor.

aa-20251229-40104966-40104964-yarim-asirlik-coban-kavalindan-cikardigi-nagmelerle-surusunu-kontrol-ediyor-min.jpg

KEÇİLERİ NAĞMELERLE YÖNLENDİRİYOR

Çocuk yaşta kendi kendine çalmayı öğrendiği kavalını 50 yıldır yanından ayırmayan Göker, nağmelerle hayvanlarını yönlendirdiğini söylüyor. Zorluklarına rağmen çobanlığı severek yaptığını vurguluyor.

Et baronlarından sonra 'çoban baronları' türedi:Et baronlarından sonra 'çoban baronları' türedi:

Turgut Göker, çobanlığa hiç ara vermediğini anlattı. İlk kavalını kamıştan yaptığını belirten Göker, şunları söyledi:

aa-20251229-40104966-40104965-yarim-asirlik-coban-kavalindan-cikardigi-nagmelerle-surusunu-kontrol-ediyor-min.jpg

“Kavala kendi kendime kamıştan düdük yaparak başladım. Amcamlar da çalardı onlardan görürdüm. Uğraşırken çalmayı da öğrendim"

Kaval sesinin hayvanlar üzerindeki etkisine dikkat çeken Göker, şöyle konuştu:

aa-20251229-40104966-40104963-yarim-asirlik-coban-kavalindan-cikardigi-nagmelerle-surusunu-kontrol-ediyor-min.jpg

"Kavalın sesini duyduğu yerde hayvanlar toplanır. Mesela bir dağa gidiyoruz. Uzun hava çaldığım zaman mal hareketlenmez sabit kalır. Malı toplayıp eve dönme zamanı geldiğinde hareketli hava çalarım. Çaldığım an hayvanlar toparlanır ve gitmeye hazır hale gelir. Ağır uzun hava çaldığımda da hayvanlar ağırlaşır, otlamaya dağılır"

Göker’in 28 yaşındaki oğlu Hakan Göker ise çobanlığı yalnızca bir meslek değil, zevk veren bir uğraş olarak gördüğünü ve sürdürmek istediğini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

