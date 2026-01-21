100 milyon yıldır uyuyordu: Uyuyan dev uyandı!

Uluslararası bir bilim insanı ekibi olağanüstü bir keşif yaptı. Uzak galaksi J1007+3540'ta bir milyon ışık yılı uzunluğunda bir yapı gözlemlendi . Bilim insanlarının kozmik bir volkanın patlamasına benzettiği bu jet kalıntısı, yaklaşık 100 milyon yıl süren bir durgunluğun ardından süper kütleli bir kara delik tarafından fırlatılmış .

Bir galaksinin merkezinde kara deliğin bulunması olağan dışı bir durum değildir, ancak güçlü plazma jetleri şeklinde güçlü radyo sinyalleri yayabilen süper kütleli kara delikler nadirdir. Uluslararası bir ekipten bilim insanları tam da böyle bir vakayı keşfetti.

KARA DELİK 100 MİLYON YIL SONRA "UYANDI"

Bilim insanları, uzak radyo galaksisi J1007+3540'ı gözlemleyerek, merkezinde çok sayıda aktivite ve dinlenme döngüsünden geçmiş süper kütleli bir kara delik olduğunu keşfettiler. Bu durum, püskürme izleriyle gösteriliyor; en son püskürme, yaklaşık 100 milyon yıllık bir "duraklama" döneminden sonra yakın zamanda gerçekleşti ve oluşan yapı, bir milyon ışık yılı uzunluğunda olup, bir volkandan fışkıran lavı andırıyor .

Aynı zamanda, ana jetin etrafında daha önceki püskürmelerin kalıntıları da görülebilir - bunlar ekli görüntüde daha az fark edilen noktalardır. J1007+3540 bir galaksi kümesinin içinde yer aldığından , bu ortamdaki sıcak gaz plazmayı sıkıştırır, büker ve deforme eder; bu da plazmanın zamanla özelliklerini kaybetmesine ve radyo dalgasında o kadar güçlü bir şekilde "parlamamasına" neden olur.

Galaksilerin çekirdeklerindeki süper kütleli kara deliklerin bu döngüsel aktivite modeline aktif galaktik çekirdek (AGN) denir . J1007+3540'ın daha ayrıntılı incelenmesi, galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair daha iyi bir anlayış sağlayacaktır. Daha önceki varsayımların aksine, bu süreç ne sakin ne de düzenlidir; aksine dinamik ve çoğu zaman kaotiktir.