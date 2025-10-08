Uzmanı açıkladı: “2026’da franchise yatırımları moda değil, sürdürülebilir büyüme odağında olmalı”

Türk franchise ekosistemi 2025 itibarıyla 65 milyar doları aşan hacmiyle büyümeye devam ederken, yatırımcı ve markaların karşı karşıya kaldığı riskler de çeşitleniyor. Son yıllarda birçok yeni marka hızla şubeleşirken, kapanan örneklerin de benzer bir ivmeyle artması sektöre önemli bir mesaj veriyor. Yıllara dayanan saha deneyimiyle bu dönüşümü analiz eden franchise yönetimi danışmanlığı şirketi Dealer’ın Kurucusu Yahya Pulat, “Franchise yatırımı artık bir moda tercihi değil; sürdürülebilirliği önceleyen stratejik bir karar” diyerek, sektörün dinamiklerine dair kapsamlı değerlendirmelerini paylaştı.

Yahya Pulat, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bugün franchise sektörü yalnızca büyüklüğüyle değil, geçirdiği evrimle de dikkat çekiyor. Artık sadece tanınmış bir markanın tabelasını almak başarılı olmak için yeterli değil. Sahada ayakta kalmak için yatırımcının işin başında durması, markanın operasyonel anlamda yatırımcısını yalnız bırakmaması ve her iki tarafın da sürdürülebilirlik perspektifiyle hareket etmesi gerekiyor. Özellikle pandemi sonrası değişen tüketim alışkanlıkları, bu alandaki ezberleri bozdu. Şube açmak değil, doğru şube açmak; büyümek değil, sağlıklı büyümek önemli hale geldi.”

“KAHVE, GURME BURGER VE BUTİK PASTACILIK MARKALARI YÜKSELİYOR”

Son dönemde en çok yatırım yapılan alanlara dair de bilgi veren Dealer Kurucusu Yahya Pulat, “2025 itibarıyla franchise alanındaki yükselen segmentlere baktığımızda kahve zincirlerinin, gurme burger konseptlerinin, butik pastacılık markalarının ve sağlıklı yaşam odaklı hızlı servis noktalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte, tek ürüne dayalı ve modaya bağlı konseptlerin ivme kaybettiğini de net biçimde gözlemliyoruz. Bubble tea, lokma ve şimdi de döner ya da makarna zincirleri gibi örneklerde yaşanan 'hızlı çıkış-hızlı düşüş' döngüsü, yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Bu nedenle biz, yatırımcılara her zaman şu mesajı veriyoruz: Moda olan değil, sahada kendini ispatlamış, sürdürülebilir ve yerelleşebilen konseptler tercih edilmeli” dedi.

“YATIRIMCILARIN HEVESLE DEĞİL, BİLİNÇLE HAREKET ETMESİNİ SAĞLIYORUZ”

Yatırımcılar için başarıya giden yoldaki basamakları sıralayan Yahya Pulat, “Yatırımcılar için başarının en temel yapı taşları; doğru marka seçimi, sağlam fizibilite, güçlü bölge koruması ve net sözleşme yapılarıdır. Ancak tüm bunlardan da öte, yatırımcının işin başında durma kararlılığı, sahayı tanıma gayreti ve doğru ekip kurma becerisi, uzun vadeli başarıda belirleyici oluyor. Bu noktada franchise sistemini yalnızca bir yatırım değil, aktif bir yönetim süreci olarak ele almak gerekiyor. Pasif gelir beklentisiyle yapılan yatırımlar, ne yazık ki sahada tutunamıyor” ifadelerini kullanarak sözlerinin şöyle sonlandırdı:

“Türkiye franchise pazarında en sık karşılaştığımız yatırımcı hataları arasında yanlış lokasyon seçimi, pazar doygunluğunun göz ardı edilmesi ve markaların finansal yeterliliğinin araştırılmaması başı çekiyor. Özellikle sosyal medyada popülerleşen ama altyapısı zayıf markalar, birçok girişimcinin erken kaybına yol açıyor. Dealer Franchise olarak, bu noktada yatırımcıların hevesle değil, bilinçle hareket etmesini sağlayacak saha analizleri ve fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Amacımız, yatırım kararının sağlam bir zemine oturması ve girişimcinin hayal kırıklığı değil başarı yaşaması.”