Türkiye’den dünyaya: Cansu Durkun, Nieuwe Luxor Theater sahnesinin yıldızı oldu

Kalıcı makyaj sektörünün Avrupa’daki en prestijli etkinliklerinden biri olan “Eyebrow Festival YOU 2025”, 3–6 Ekim tarihlerinde Rotterdam’daki Nieuwe Luxor Theater sahnesinde gerçekleştirildi. Festivalin en çok konuşulan isimlerinden kalıcı makyaj (PMU) sanatçısı ve eğitmeni Cansu Durkun, jüri üyeliği, sahnede teknik gösterim ve konuşmacı rolleriyle Türkiye’yi temsil etti. Pigmentoloji, yüz oranları ve renk teorisi konusundaki uzmanlığı ile tanınan Durkun’un iki öğrencisi de World Master Championship’in (WMC) “Lips” kategorisinde derece kazanarak ülkemize çifte gurur yaşatırken; etkinlik ise konferanslar, canlı demolar ve ödül töreni ile Villa Thalia’da tamamlandı. Etkinliklerde sektörün kanaat lideri olarak yer alan Cansu Dursun hem akademisinde yetiştirdiği yeteneklerin aldığı ödüllerle öne çıkarken, sahne üzerinde canlı model üzerinde katılımcılara eğitimler verdi.

“Eyebrow Festival YOU, kalıcı makyaj dünyasında global buluşma noktası”

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Cansu Durkun, duygularını ve uluslararası başarıya giden sürecini şu sözlerle paylaştı: “Eyebrow Festival YOU, yalnızca bir sahne değil; kalıcı makyaj dünyasında bilgi, estetik ve etik değerlerin buluşma noktası. Türkiye’yi hem jüri olarak temsil etmek hem de tekniklerimi dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle paylaşmak büyük bir sorumluluktu.”

“Jüri olarak görev yapmak, bana küresel bir bakış kazandırdı”

“Non-Stop sahnesi, eğitimin ve tecrübenin gerçek zamanlı sınandığı bir platform. Orada olmak sadece teknik yetkinlik değil, aynı zamanda paylaşma cesareti gerektiriyor. Sahnedeyken tek amacım, öğrenci ve meslektaşlarıma ilham olmak, metodolojimin şeffaflığını ortaya koymaktı” diyen Cansu Durkun, jürilik görevi hakkında şunları söyledi:

“Jüri olarak görev yapmak, bana küresel bir bakış kazandırdı. Her ülkenin kendine özgü yaklaşımı olsa da, temel kalite standartlarının aynı olması çok önemli. Türkiye’de yıllardır üzerinde çalıştığımız sistematik eğitim modeli, sahnede karşılığını buldu. Bu benim için sadece kişisel bir başarı değil; Türkiye PMU topluluğunun geldiği noktanın da bir göstergesi.”

“En büyük mutluluğum öğrencilerimin dünya sahnesine çıkması oldu”

Üç yıl üst üste IGDESO "Üstün Başarı" ödülüne layık görülen Cansu Durkun, “En büyük mutluluğum öğrencilerimin dünya sahnesine çıkması oldu. WMC Lips kategorisinde Yasemin Eren’in birinciliği ve Aliye Gür’ün ikinciliği, benim için anlatılması zor bir gurur kaynağı. Bu sonuçlar, usta-çırak ilişkisine dayalı bir yaklaşımın, sabır ve süreklilikle nasıl sürdürülebilir başarıya dönüştüğünün kanıtı.”

“Ankara’dan başlayan yolculuğumun Rotterdam gibi bir PMU başkentinde taçlanması, beni hem motive ediyor hem de daha çok sorumluluk almaya teşvik ediyor. Amacım Türkiye’deki genç sanatçılara ilham olacak bir kariyer rotası çizmek ve küresel arenada daha çok Türk profesyoneli görmek.”

İstanbul’un ev sahipliğindeki Worlds PMU etkinliğinde de hem ana konuşmacı hem de büyük finalin jüri üyesi olarak görev yapacak olan Cansu Durkun, yalnızca mesleki başarılarıyla değil, toplumsal duyarlılığıyla da takdir topluyor. Alopesi hastalığı nedeniyle kaşlarını kaybeden bireylere yönelik ücretsiz uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu sosyal sorumluluk projeleriyle kişinin aynaya güvenle bakabilme hakkını estetikle buluşturuyor.