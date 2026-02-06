Turizmde rekor büyüme yaşayan Mısır, EMITT 2026’da Türkiye ile ilişkilerini derinleştiriyor

29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2026’ya katılan Mısır, Türkiye ile yürüttüğü güçlü ikili ilişkileri daha da ileri taşımaya hazırlanıyor. 2025 yılında 19 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan ülke, küresel ortalamanın dört katından fazla olan yüzde 21’lik büyüme performansıyla dikkat çekti. Bu tablo Mısır’ın Doğu Akdeniz ve Avrasya pazarlarında stratejik bir turizm ortağı olma konumunu güçlendirdi.

EMITT’in, Türk ve Avrasya seyahat ortaklarıyla iş birliklerini derinleştirmek için ideal bir platform olduğunu dile getiren Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, “Turizmde ulaşılan tarihi seviyeler, yeni ve daha kapsamlı deneyimler geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Mısır’ın tarihini, kültürünü, tatil ve eğlence seçeneklerini lüks unsurlarla bir araya getiren yeni ürünler ve deneyimler geliştirmek için Türkiye ile yakın çalışmaya hazırız” dedi.



Türkiye ile turizme yönelik stratejik iş birlikleri somut adımlarla ilerliyor

Mısır’ın EMITT 2026’ya katılımı, iki ülke arasındaki turizm, havacılık ve yatırım başlıklarına ilişkin iş birliklerini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi ortaya koydu. Yaklaşan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı öncesinde atılan bu adım, Türkiye ile Mısır arasındaki iş birliğine yönelik temasların daha da yoğunlaştığını gösteriyor.

2025 yılında Sherif Fathy, tatil köyü ve otel yatırımlarını ele almak üzere Türkiye’nin konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Mısır’ın uzun vadeli yatırımlar açısından sunduğu potansiyele dikkat çekmişti. Aynı dönemde Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısı da hızla artmış; 2025’in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 yükselme yaşanmıştı.



Türk gezginler için özel olarak tasarlanmış deneyimler

Mısır, Türk ziyaretçilere kültürden deniz turizmine, maceradan iş seyahatine kadar geniş bir deneyim yelpazesi sunarak farklı beklentilere aynı anda yanıt veren bütüncül bir destinasyon profili çiziyor. Tarih, yaşam tarzı, gastronomi ve dinlenme olanaklarını tek bir rotada buluşturan bu çeşitlilik, ülkeyi hem kısa şehir kaçamakları hem de kapsamlı tatil programları için güçlü bir alternatif hâline getiriyor.

1 Kasım 2025’te Giza Piramitleri’nin eteklerinde kapılarını açan Grand Egyptian Museum, Tutankhamun koleksiyonunun ilk kez eksiksiz biçimde sergilendiği 57 bin eser ve anıtsal Ramses II heykeliyle Mısır’ı kültür turizminde küresel ölçekte öne çıkaran önemli bir merkez olarak konumlanıyor.

Kahire’nin tarihi camileri, İslam mimarisi ve arkeolojik mirası, Akdeniz ve Osmanlı dönemlerine uzanan ortak kültürel bağları yansıtırken; şehrin canlı sanat hayatı, yerel pazarları ve zengin mutfağı Türk gezginlere tanıdık ve dinamik bir şehir deneyimi sunuyor. Arkeolojik alanlar ve müzelere yönelik ziyaretlerin geçen yıl yüzde 33,5 artması, kültür turizmine olan ilginin güçlenerek sürdüğünü ortaya koyuyor. Akdeniz kıyısı ve Kuzey Sahili’ndeki lüks tatil köyleri deniz, gastronomi ve yaşam tarzını bir araya getirirken; Kızıldeniz bölgesi dalış, şnorkelle yüzme ve wellness odaklı deneyimleriyle aileler ve aktif tatilciler için öne çıkıyor. Çöl vahalarında konumlanan wellness merkezleri ise dinlenme ve yenilenme arayan ziyaretçilere farklı alternatifler sunuyor.

Bunun yanı sıra Kutsal Aile Rotası ve önemli İslami miras noktaları, inanç temelli seyahatlere ilgi duyanlar için özel güzergâhlar oluştururken; modern konferans merkezleri ve resort altyapısı, MICE ve iş seyahati segmentinde güçlü bir zemin sağlıyor.

Bu geniş çeşitlilik, Türk tur operatörlerinin kültür, tatil ve iş seyahatini bir araya getiren, deneyim odaklı talebe yanıt veren özelleştirilmiş programlar tasarlamasına imkan tanıyor.



Artan ulaşım ve havayolu kapasitesi turizm performansını yukarı taşıyor

Mısır’ın güçlü performansı, hızla genişleyen uluslararası bağlantılarla da destekleniyor. Havayolu koltuk kapasitesi ve charter uçuş sayısı önemli ölçüde artarak küresel havacılık eğilimlerinin önüne geçti. Bu gelişmiş bağlantı ağı, Mısır’ın kültür, macera, lüks ve iş seyahati için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon konumunu daha da pekiştiriyor.



Mısır Turizm Otoritesi (ETA) Hakkında

1981 yılında kurulan Mısır Turizm Otoritesi (ETA), ülkenin destinasyonlarını, seyahat deneyimlerini ve kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtıyor. Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ETA, küresel pazarlama stratejilerine liderlik ederken, Mısır’ın uluslararası ve yerel ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik sürdürülebilir turizm çalışmalarını destekliyor.