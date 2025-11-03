Rixos Mısır’da yeni yıl dünya yıldızlarıyla bir hafta sürecek eğlence festivali ile kutlanacak!

Mısır, dört mevsim güneşin eksik olmadığı, vizesiz seyahat avantajı ve Türkiye’ye kısa uçuş mesafesiyle son yılların en çok tercih edilen yaz ve kış destinasyonu haline geldi. Kızıldeniz’in büyüleyici turkuaz suları, lüks konaklama seçenekleri ve eğlence dolu atmosferiyle Türk misafirlerin favorisi Rixos otelleri oldu.

Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım; “Rixos olarak Mısır’da sadece konaklama değil, misafirlerimizin birlikte yaşadığı duygulara dokunan bir deneyim sunuyoruz. Bu yıl, Rixos Radamis Sharm El Sheikh sahnesinde gerçekleştireceğimiz IVI Adamou konseri, üç otelimizi (Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis Sharm El Sheikh) tek bir atmosferde buluşturarak Rixos’un birlik ve müzik ruhunu yansıtacak. Mısır’ın dört mevsim güneşli iklimi, Türk misafirperverliğiyle harmanladığımız hizmet anlayışı ve uluslararası sanatçılarla dolu bir hafta sürecek yeni yıl programımızla 2026’ya enerjik, güçlü ve unutulmayacak bir başlangıç yapıyoruz. Tüm misafirlerimizi, 2026’ya Rixos sahnelerinde birlikte enerjiyle, müzikle ve Akdeniz ruhuyla girmeye davet ediyoruz” ifadesinde bulundu.

YUNAN YILDIZ IVI ADAMOU İLK KEZ MISIR’DA!

Yeni yıl haftasının en çok beklenen etkinliği, 5 Ocak 2026 akşamı Rixos Radamis Sharm El Sheikh sahnesinde gerçekleşecek IVI Adamou konseri olacak. Avrupa müzik listelerinde uzun süre yer alan ve ilk kez Mısır’da sahne alacak olan sanatçı, pop ve Akdeniz ezgilerini harmanlayan repertuarıyla Kızıldeniz kıyılarını müzikle dolduracak. Dans performansları ve havai fişek gösterileriyle birleşecek bu büyük konser, Sharm El Sheikh’i yılbaşı haftasında Dünya’nın eğlence başkentlerinden biri haline getirecek.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh : Cote D’Azure & Shibui & De Xenia & IVI Adamou & DJ Mert Aydın

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, yalnızca bir otel değil, her kitleye hitap eden dev bir yaşam kompleksi olarak Sharm El Sheikh’in kültürel ve eğlence haritasında özel bir yere sahip. Şarm El Şeyh'in en büyük sahnesine ev sahipliği yapan tesiste, 31 Aralık gecesi Cote D’Azure ve Shibui gruplarıyla başlayacak kutlamalar, DJ De Xenia performansıyla sabaha kadar sürecek. 5 Ocak’ta IVI Adamou ve DJ Mert Aydın konserleriyle sahne, Kızıldeniz’in en çok konuşulacak müzik durağına dönüşecek.

RİXOS PREMİUM SEAGATE : GİPSY KİNGS FEAT. TONİNO BALİARDO, KATE LİNN & FANTOMEL & DJ MERT AYDIN & DJ MİKE WİLLİAMS

Sharm El Sheikh’in en iddialı otellerinden Rixos Premium Seagate, 31 Aralık gecesi dünyaca ünlü Gipsy King feat. Tonino Baliardo’nun efsanevi performansıyla sahnesini açıyor. Ünlu grubun ardından Kate Linn & Fantomel ikilisi sahnede olacak. Gece, ünlü DJ Mike Williams’ın coşkulu performansıyla devam edecek ve 2026 yılına ritim ve eğlence dolu bir karşılama ile girilecek. Festival coşkusu hiz kesmeden devam edecek ve 6 Ocak’ta DJ Mert Aydın’ın performansıyla misafirler eğlenceye doyacaklar.

RİXOS SHARM EL SHEİKH : BRAND NEW BAND & FİREBEATZ & DJ MERT AYDIN & PLASTİK FUNK

Yalnızca yetişkin misafirlere hizmet veren Rixos Sharm El Sheikh, yılbaşı döneminde Kızıldeniz’in en canlı sahnelerinden birine dönüşüyor. 31 Aralık gecesi Brand New Band’in performansıyla başlayan kutlamalar, elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Firebeatz’in sahneye çıkmasıyla doruğa ulaşacak. 2, 4 ve 6 Ocak’ta DJ Mert Aydın, 5 ve 6 Ocak’ta ise Plastik Funk gün batımı performanslarıyla eğlenceyi günler boyunca sürdürürken; Rixos Sharm El Sheikh, Sharm El Sheikh’in gece hayatına yeni bir tempo kazandıracak.

SWİSSOTEL SHARM EL SHEİKH: CLAPS SHOW BAND

Rixos işletmesi altındaki Swissotel Sharm El Sheikh, yılbaşı gecesinde zarafeti müzikle buluşturuyor. Claps Show Band’in sahne performansı, modern İsviçre dokunuşu ile Akdeniz sıcaklığını birleştirirken gecenin enerjisini sabaha kadar yüksek tempoda tutacak. Seçkin menüler, şık atmosfer ve profesyonel prodüksiyon detaylarıyla Swissotel Sharm El Sheikh, sofistike kutlama arayışındaki misafirlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

RİXOS PREMİUM MAGAWİSH: TOP HİT BAND & DJ MERT AYDIN

Hurghada’nın en çok tercih edilen tesisi Rixos Premium Magawish, 31 Aralık gecesi Top Hit Band’in canlı performansıyla başlayacak, ardından DJ Mert Aydın ile konuklarını dans dolu bir yılbaşı gecesine davet edecek.



Eğlence, 1 Ocak Perşembe günü DJ Mert Aydın’ın sahnesi devam edecek ve 6 Ocak Salı akşamı Côte D’Azure Gala Band’in etkileyici performansıyla yaşanacak. Bu unutulmayacak gece bir final atmosferi sunacak.

RİXOS MISIR OTELLERİ, TÜRK MİSAFİRLER İÇİN GÜVEN, KONFOR VE EŞSİZ DENEYİMİN ADRESİ

Rixos, Mısır’da bir Türk markası olarak, Türk misafirler için güven, konfor ve eşsiz deneyimin adresi olmaya devam ediyor. Türk mutfağından personel iletişimine kadar her detayda “ev konforunu” lüksle buluşturan Rixos, vizesiz giriş ve 2 saat 15.dakikalik kısa uçuş mesafesi gibi avantajlarla Türkiye’den gelen misafir sayısındaki artışın öncüsü konumunda.